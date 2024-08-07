Аналитик Муртазин: Возобновление работы YouTube в РФ ожидается в ближайшее время

Аналитик Эльдар Муртазин прогнозирует восстановление функционирования видеохостинга YouTube в РФ в ближайшие дни. Источники, близкие к ситуации, сообщают, что снятие ограничений планируется в отсутствие непредвиденных обстоятельств.

Данные Mediascope указывают на рост посещаемости YouTube в России, несмотря на замедление его работы. За неделю более 82 миллионов пользователей заходили на платформу хотя бы раз в день, превосходя показатели прошлого года. Время, проводимое пользователями на YouTube, также увеличилось, а среднесуточный охват, несмотря на небольшое снижение с предыдущей недели, остается выше, чем в прошлом году.

Сбои в работе YouTube впервые проявились 12 июля, и депутат Александр Хинштейн связал их с антироссийской политикой Google. По его утверждениям, проблемы вызваны затруднениями в функционировании российских дата-центров компании.

На сегодняшний день существуют способы улучшения работы YouTube на различных устройствах, среди которых очистка кеша, отключение аппаратного ускорения или использование VPN.