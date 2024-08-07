Врач Мирзонов назвал главные риски для печени

Печень, жизненно важный орган, подвержен различным факторам, которые могут ухудшить ее состояние. Эти риски в основном делятся на три категории: инфекционные, токсические и аутоиммунные. Врач Владислав Мирзонов назвал главные риски для печени.

Токсины, такие как алкоголь и лекарства, оказывают значительное воздействие на печень. Алкоголь остается основным виновником повреждения печени, а лекарства часто занимают второе место по степени вреда, пояснил Владислав Мирзонов. Аутоиммунные нарушения также могут сказаться на печени. Организм может реагировать негативно на определенные продукты, вызывая воспаление и повреждение. Например, продукты, содержащие искусственные добавки или вызывающие непереносимость, могут усугубить состояние органа.

Нездоровое питание, особенно жировая диета, также способствует жировому гепатозу печени. Этот тип заболевания может прогрессировать без симптомов, поэтому людям из групп риска настоятельно рекомендуется регулярная проверка печени.

Проверки особенно важны для тех, у кого есть факторы риска, такие как злоупотребление алкоголем, тяжелый физический труд, прием агрессивных лекарств, ожирение, метаболический синдром, нездоровое питание, работа с химикатами, наследственная предрасположенность или аутоиммунные заболевания.

Если возникли симптомы, в том числе пожелтение кожи или глаз, горечь во рту, проблемы с пищеварением, сосудистые звездочки, усталость, сонливость или боль в правом подреберье, необходимо немедленно обратиться к врачу для обследования. Раннее выявление и лечение могут помочь сохранить здоровье печени.