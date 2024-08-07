Мнение: Атака на Суджу

В СВО случилась очередная перемена декораций – внезапно состоялось что-то вроде вторжения украинских вооруженных сил непосредственно в Россию – а именно в Курскую (не Белгородскую!) область. Если хоть немного задуматься, то удивляет тут скорее то, что подобное вторжение произошло только сейчас, через 2,5 года войны. И это при том, что РФ как начало «СВО» размашисто – входом на Украину сразу аж с 4 направлений, так и продолжает в том же духе, вообще не заморачиваясь соображениями о какой-то там «чужой территории». В то время как украинцы, насколько я помню, даже попытки (редкие) «зайти» в Белгородскую область камуфлировали и скрывали как могли, обычно оформляя их как некий «Русский Добровольческий Корпус» или что-то в этом роде, т.е. «кто угодно, но не ВСУ». Вели себя так, как будто им обязательно надо было (перед кем?!) продолжать делать вид, что они всячески соблюдают в отношении РФ «принцип нерушимости границ» в одностороннем порядке (Россия-то давно забила на этот принцип с прибором).

Но вчера, видимо, Украина прервала этот вынужденный целибат, и отбросила фиговый листок с каким-то «Русским корпусом»; в Курскую область вторглись уже самые натуральные ВСУ – что сильно перевозбудило, хотя бы в первое время, всех наблюдателей. Атаки пошли на приграничный городок Суджа. Сводки в первый день (я слушаю по радио КовидФМ) носили, как обычно, довольно шапкозакидательский характер – а на второй, когда выяснилось, что ВСУ все еще там, тон сменился на более раздраженный и малость озабоченный.

И опять всё крутилось вокруг некой Суджи!

Как идут/шли сами бои – нам, понятно, никто не расскажет, и узнать неоткуда – но можно многое понять из самых общих фактов. Мы знаем, что ВСУ вошли в Курскую область, знаем, что они имели в виду Суджу, что там шли бои, в которых со стороны ВСУ участвовало аж 7 (!) танков. Главный вопрос – что это было? Почему украинцы нарушили табу на переход границы? Они что, в самом деле «рвутся к Курску»? Армейская операция? Перехват стратегической инициативы? Путин объявит мобилизацию?!

Похоже, всё проще. Всего лишь надо было угадать главный кусочек паззла – по совпадению как раз тот, о чем молчали как партизаны дикторы официального радио. В Судже всего лишь находится «газоизмерительная станция» – важный пункт по перекачке газа из РФ в Европу.

В общем… тьфу, блин! Это он, ленинградский почтальон. Тот самый газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород». «Точкой входа» с территории России на территорию Украины как раз всегда и являлся городок Суджа. Это по идее должно быть первое (и единственное), что вообще можно сказать, когда говорить о Судже. И это именно та информация, которая до последнего вообще не упоминалась в сводках «советского информбюро». Всеми силами скрывали этот секрет Полишинеля.

То есть никакой Курск для ВСУ нахрен не нужен. Они пришли захватывать газоперекачивающую станцию, или, скорее всего – ее попросту разрушать. И это сразу ответ на два вопроса – и почему прежде не нападали, и почему полезли именно сейчас. Ответ – потому что «дали отмашку». Читаю, «какие страны Европы более всего пострадают от прекращения работы газопровода». И перечень: Австрия, Словакия, Венгрия… Ба! Так это практически все те страны ЕС, которые занимают наиболее лояльную позицию в отношении РФ! А теперь, пишут, им придется закупать из морских портов сжиженный газ, который много дороже.

Вот и вся разгадка. ВСУ высочайше разрешили атаковать пункт в России, чтобы таким образом нанести «поучительный ущерб», он же урок, малым странам ЕС, которые позволяют себе отклоняться от «всеобщего консенсуса». Оттого и вылазка такая – довольно смехотворная по масштабу для «атаки на Россию»: 7 танков, 2000 солдат ВСУ… Цель – разрушить ГПС, да и всё. Руками ВСУ европейцы решают свои внутренние дела.

Впрочем, есть и альтернативная версия: в руководстве ВСУ взяло верх англо-американское крыло «ястребов», и они как раз позволили украинцам проявить активность и перерезать ПОСЛЕДНИЙ оставшийся газопровод, по которому все еще шел газ из России в ЕС. При этом, правда, страдают интересы и самой Украины. Если «Уренгой-Помары-Ужгород» встанет – сама Украина перестанет получать весьма нехилую плату от «Газпрома» за прокачку газа по своей территории, а там для Украины весьма немаленькие деньги, причем в валюте. В каком-то смысле ВСУ в Судже будут пилить и по своим интересам.

В общем, всё идет не шатко не валко – разве что одно из последних негласных табу со стороны Украины пало в течение этих двух дней.