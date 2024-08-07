 

Паспорта с именами в неправильной раскладке позволили вскрыть крупную шпионскую сеть ЦРУ в России

07.08.2024, 19:33, Разное
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В 11 городах России прошли массовые задержания агентов Центрального разведывательного управления США.

На крупнейшую со времён Холодной войны сеть удалось выйти благодаря поддельным паспортам, имена в которых были введены с неверной раскладкой клавиатуры.

Ошибку совершил некомпетентный сотрудник ЦРУ, который не умел работать с разными раскладками – он считал, что достаточно включить ввод на русском языке, после чего можно нажимать на кнопки с латинскими буквами. В результате десятки агентов были снабжены документами с такими именами как Шмфт Зщзщв (Ivan Popov) или Ьшлрфшд Ьщкщящм (Mikhail Morozov). Все эти документы были выданы в период с 2017 по 2019 годы, тогда же агенты и были внедрены на территорию России.

Многим иностранным шпионам удалось с этими паспортами получить официальную регистрацию, открыть счета в банках и даже оформить IT-ипотеку. Шпионскую сеть провалил один из агентов, устроивший пьяный дебош и попавший в отделение полиции, где один из сотрудников видел фильм про американских шпионов с подобными паспортами.

– Это были по большей части высококлассные агенты, в звании капитана ЦРУ и выше, – говорит раскрывший шпионскую сеть сотрудник полиции. – Но вот паспортист у них оказался совершенно безграмотным. Его взяли, разместив вакансию на craigslist, и похоже, что он наврал в резюме о том, что знает русский язык. Если бы не эта ошибка, то блестяще законспирированная агентура бы ещё долго собирала информацию о работе российских пенсионных фондов, музеев, магазинов хозтоваров и даже Ельцин-центра.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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