 

“Будем мочить в сортире”: проигравшая Успенская угрожает обиженному Киркорову

07.08.2024, 19:25, Новости дня
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Недавно завершилась история с иском Филиппа Киркорова против Любови Успенской. Обиженный певец пытался защищать свои честь и достоинство после слов артистки в одном из интервью, что он является женоненавистником. Артист требовал 10 миллионов в качестве компенсации, но вставший на его сторону суд приказал обидчице выплатить поп-королю всего 70 тысяч. Размер компенсации повеселил исполнительницу шансона – она предложила оппоненту выплатить всю сумму мелочью.

Спустя время началось рассмотрение иска Любови Успенской к оскорбившему ее Филиппу Киркорову (назвал “попрошайкой”). Этот шаг для певицы стал делом принципа. “Если уж на меня напали, то я обороняюсь”, – пояснила 70-летняя исполнительница хита “По полюшку” в новой публикации в популярной социальной сети.

Вместе с тем Любовь Успенская не сдержалась и пригрозила коллеге по цеху. Она процитировала президента России Владимира Путина: “Будем мочить в сортире”. Артистка выразила благодарность своему адвокату Елене Сениной, которая и посещает все связанные с этими делами судебные заседания. Сама певица на слушаниях не появляется, равно как и Филипп Киркоров.


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