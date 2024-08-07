 

Fpt.: Apple представит тонкий iPhone Air вместо iPhone Plus

07.08.2024, 19:10, Разное
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Инсайдер Джон Проссер поделился информацией о грядущих новинках в линейке iPhone. По его словам, Apple готовит модель iPhone Air, которая удивит невероятной тонкостью — всего 5 мм. Она превзойдет даже iPad, чей корпус имеет толщину 8,3 мм.

iPhone Air станет частью новой серии вместе с iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max. Он заменит вариант Plus, но будет уступать моделям Pro в производительности. Ожидается, что новинка получит процессор A19 и одну основную камеру. Цена на iPhone Air, по прогнозам Джона Проссера, составит $900, что эквивалентно примерно 77,3 тыс. рублей. Инсайдер отметил, что новый смартфон станет доступным аналогом MacBook Air, где приоритетом является дизайн.

Однако стоит отметить, что репутация Проссера неоднозначна, и некоторые его прогнозы не оправдывались. Тем не менее, его заявления поддерживаются неподтвержденными слухами о возможном выходе такого устройства.


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