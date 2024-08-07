Терапевт Соколова рассказала, как питаться летом для спасения сердца

В летний период сердце подвержено повышенному риску нарушений. Причина кроется в выведении жидкости и минералов из организма, что чревато перебоями сердечного ритма. Чтобы обеспечить защиту сердца, по словам терапевта Софии Соколовой, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций.

Прежде всего, по словам Софии Соколовой, рацион должен быть богат минералами и микроэлементами. В противном случае нехватка калия и магния приведет к сбоям ритма. При сильном нарушении водно-солевого баланса возможна остановка сердца. Усиление жары требует увеличения потребления растительной пищи. Мясо и животные жиры, наоборот, следует ограничить. Мясные блюда можно заменить рыбой и икрой. Наваристые супы следует исключить.

Пополнить запасы микроэлементов помогут печень и ягоды, особенно брусника и клюква. Важно отказаться от алкоголя, жареной и жирной пищи. Диете отводится особая роль в регулировании давления, поэтому ей стоит уделять пристальное внимание в период жары, заключила София Соколова.