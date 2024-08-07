Der Tagesspiegel – встреча исламских государств — возможно, последний шанс для дипломатии на Ближнем Востоке

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Иран продолжает выражать решимость нанести ответный удар по Израилю, однако международное давление на Тегеран с целью смягчить эту реакцию растёт, пишет Der Tagesspiegel. Эта проблема должна обсуждаться и на саммите Организации исламского сотрудничества, которая, возможно, является последним шансом для дипломатии на Ближнем Востоке.



AP

Глава Кремля Владимир Путин призвал Иран не заходить слишком далеко в планируемом ответном ударе, пишет Der Tagesspiegel. Тегеран должен обеспечить, чтобы не пострадали мирные жители, заявил Путин руководителю Ирана Али Хаменеи. Москва осудила нападение на Исмаила Ханию, однако Кремль хочет не допустить развязывания большой войны на Ближнем Востоке.

Тегеран пытается убедить другие государства региона занять более жёсткую позицию в отношении Израиля. На встрече министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джедде в среду Иран, вероятно, вновь призовёт к введению санкций против Израиля. Эта встреча исламских государств — возможно, последний шанс для дипломатии в регионе. ОИС заявила, что там должны обсуждаться «продолжающиеся преступления израильских оккупантов против палестинцев, включая убийство Исмаила Хании».

Важные государства ОИС, такие как Саудовская Аравия, ОАЭ и Турция, решительно осудили нападение на Ханию в Тегеране на прошлой неделе, но пока не готовы идти дальше. Иордания и Саудовская Аравия также не хотят, чтобы Иран использовал их воздушное пространство для нападения на Израиль.

Такая позиция арабских стран невыгодна Ирану, поскольку делает маршруты иранских беспилотников и ракет более предсказуемыми для Израиля и США. Иранское руководство ежедневно подтверждает свою решимость нанести ответный удар по Израилю, но оставляет открытым вопрос о сроках. Тегеран должен защищаться от «агрессивных действий» Израиля, подчеркнул исполняющий обязанности министра иностранных дел Али Багери Кани.

Поскольку Иран хочет представить свою позицию по конфликту с Израилем на встрече в Джидде, он, скорее всего, подождёт конференции, прежде чем наносить военный удар. Кроме того, Иран хочет как можно дольше держать в неведении своих противников — Израиль и США.