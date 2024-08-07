 

Рупор кремлевской пропаганды: Курская область. 07.08.2024

07.08.2024, 17:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Официальные заявления по поводу ситуации в Курской области.

Несмтря на потери противника, она остается для нас сложной, противник пытается установить контроль над дорожной сетью в районе Суджи, чтобы вынудить ВС РФ оставить город. На вечер город был под нашим контролем, но подвергался сильным ообстрелам.

Обновления по ситуации на фронтах СВО и конкретно в Курской области как обычно выходят в онлайн-трансляции в Телеграм – https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Церемония закрытия Олимпиады не состоится: неизвестные похитили 10-метровую фигуру Бафомета

07.08 / 9to5Mac: Apple сняла с продаж внешний дисковод SuperDrive

07.08 / The Verge: Google прекратит производство популярной TV-приставки Chromecast

07.08 / В Сеть слили демо-версию выходящей в 2026 году игры про Росомаху

07.08 / Logitech опровергла планы по выпуску мыши по подписке

07.08 / Мнение: Феминизм как религия

07.08 / «Выходной – это не дата, а состояние души»: Верховный суд разрешил не приходить на работу по причине острого нежелания трудиться

07.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Статус квот – протестная волна в Бангладеш за меритократию при приеме на госслужбу

07.08 / Названы Системные требования для Warhammer 40,000: Space Marine 2

07.08 / Европейцы массово жалуются на медленную работу RUTUBE

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика