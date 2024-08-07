Рупор кремлевской пропаганды: Курская область. 07.08.2024

Официальные заявления по поводу ситуации в Курской области.

Несмтря на потери противника, она остается для нас сложной, противник пытается установить контроль над дорожной сетью в районе Суджи, чтобы вынудить ВС РФ оставить город. На вечер город был под нашим контролем, но подвергался сильным ообстрелам.

Обновления по ситуации на фронтах СВО и конкретно в Курской области как обычно выходят в онлайн-трансляции в Телеграм – https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь

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