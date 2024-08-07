 

Риск сепсиса с летальным исходом: 75-летняя Алла Пугачева тяжело больна

07.08.2024, 17:45, Новости дня
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Алла Пугачева давно и серьезно больна. Она не любит говорить о болячках, но известно, что еще в начале 2000-х из-за высокого уровня холестерина и опасного сужения артерий Примадонна решалась на многочасовую операцию. Тогда опытный российский хирург расширил ей коронарные сосуды с помощью четырех специальных трубок. Но стенты прижились плохо. Через несколько лет уже израильские врачи в поврежденную склеротическими бляшками артерию певицы вводили особый зонд, который расширил просвет сосуда.

Сегодня у пожилой Народной артистки СССР, как полагают эскулапы, появился риск лимфостаза нижних конечностей – нарушения оттока лимфы. Врачи говорят, что если это заболевание нижних конечностей не лечить, оно перейдет в необратимую форму, при которой наблюдается утолщение ног – слоновость. А в худшем случае результатом может стать лимфосаркома или генерализованный сепсис с летальным исходом.

Но считается, что в Израиле – лучшая медицина в мире. И есть шанс, что местные эскулапы продлят годы живущей там третий год тяжелобольной русской певице, чтобы она успела поставить маленьких деток на ноги и увидеть их взрослыми людьми. Это ее главная сегодня мечта.


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