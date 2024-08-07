 

Церемония закрытия Олимпиады не состоится: неизвестные похитили 10-метровую фигуру Бафомета

07.08.2024, 17:33, Разное
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Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже, намеченная на 11 августа, может не состояться. Виной этому загадочное похищение фигуры Бафомета – 10-метрового атрибута, вокруг которого изначально строится сюжет представления.

Сделанная из пластика статуя в ночь с 6 на 7 августа исчезла из пакгауза вблизи железнодорожного вокзала Парижа, куда её доставили из Цюриха через Готтардский тоннель. В настоящее время полиция проводит следственные мероприятия – если в ближайшие 48 часов Бафомета не вернут на парижский стадион, то церемонию могут перенести. В таком случае игры будут считаться незавершёнными.

– Без Бафомета обойтись никак нельзя, именно он должен был потушить олимпийский огонь, – рассказал художественный руководитель церемонии Томас Джолли. – Мы рассматриваем ещё и резервный вариант – воссоздать дьявола в 3D, но хотелось бы побольше натурализма.

Режиссёр-постановщик поделился с журналистами фабулой представления. Сюжет будет строиться на истории средневековой Европы с религиозными гонениями на представителей меньшинств и инородцев. Позже общество создаст технологии, позволяющие «победить религиозные постулаты». Зрители увидят, как в чаше стадиона артисты сожгут религиозную литературу и родится новый человек – мультигендерный младенец с огромной головой, обладающий шестью конечностями. Сразу после этого трибуна будет предоставлена главе МОК Томасу Баху, который скажет, что парижские Игры были лучшими в истории, и прикажет закрыть их. Затем на парашютах должна спуститься фигура Бафомета и исполнить наказ чиновника.

Джолли пообещал, что если церемонию не удастся провести в срок, то её телеверсию всё равно увидит весь мир.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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