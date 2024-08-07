9to5Mac: Apple сняла с продаж внешний дисковод SuperDrive

После 16 лет на рынке Apple прекратила продажу внешнего дисковода USB SuperDrive, который предоставлял возможность пользователям Mac с отсутствующими приводами работать с CD и DVD. Производство устройства также было остановлено, пишет 9to5Mac.

Решению способствовало снижение спроса на оптические носители. Несмотря на то что дисковод исчез из официального магазина Apple, он все еще доступен у некоторых реселлеров. USB SuperDrive был выпущен в 2008 году вместе с MacBook Air, первым ноутбуком Apple без встроенного дисковода.

Раньше Apple описывала дисковод как универсальное устройство, позволяющее воспроизводить и записывать CD и DVD, а также выполнять различные задачи, среди которых просмотр фильмов, установка программного обеспечения, создание резервных копий и т. д.

Сейчас ни один из выпускаемых Apple компьютеров не оснащен оптическим приводом.