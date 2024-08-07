The Verge: Google прекратит производство популярной TV-приставки Chromecast

Компания Google объявила о прекращении производства TV-приставок Chromecast, которые пользуются высоким спросом среди пользователей. Устройства можно приобрести, пока есть в наличии. Google продолжит обновлять программное обеспечение и безопасность последних версий Chromecast, однако не уточнила, каких моделей это коснется, о чем сообщило издание The Verge.

Последняя линейка Chromecast была выпущена в 2022 году, а первая модель устройства вышла в 2013 году. Google не намерен покидать рынок TV-приставок: 24 сентября 2024 года планируется презентация новой модели TV Streamer стоимостью 100 долларов.

TV Streamer отличается улучшенными техническими характеристиками и функциональностью по сравнению с предшественником. Устройство оснащено более мощным процессором, поддержкой сетей Thread и стандарта подключения Matter для умных домашних гаджетов. Кроме того, TV Streamer отличается другим форм-фактором: вместо USB-адаптера это настольная медиаконсоль.