 

The Verge: Google прекратит производство популярной TV-приставки Chromecast

07.08.2024, 17:30, Разное
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Компания Google объявила о прекращении производства TV-приставок Chromecast, которые пользуются высоким спросом среди пользователей. Устройства можно приобрести, пока есть в наличии. Google продолжит обновлять программное обеспечение и безопасность последних версий Chromecast, однако не уточнила, каких моделей это коснется, о чем сообщило издание The Verge.

Последняя линейка Chromecast была выпущена в 2022 году, а первая модель устройства вышла в 2013 году. Google не намерен покидать рынок TV-приставок: 24 сентября 2024 года планируется презентация новой модели TV Streamer стоимостью 100 долларов.

TV Streamer отличается улучшенными техническими характеристиками и функциональностью по сравнению с предшественником. Устройство оснащено более мощным процессором, поддержкой сетей Thread и стандарта подключения Matter для умных домашних гаджетов. Кроме того, TV Streamer отличается другим форм-фактором: вместо USB-адаптера это настольная медиаконсоль.


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