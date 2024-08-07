 

Готовящийся в пятый раз стать отцом Тарасов решился на страшное

07.08.2024, 16:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Футболист Дмитрий Тарасов и по совместительству бывший муж Ольги Бузовой недавно поделился с журналистами, что не против снова стать отцом. К настоящему времени его супруга Анастасия Костенко подарила ему четверых детей и заявила, что больше рожать не намерена.

Однако она призналась, что вполне способна подарить любовь еще одному ребенку, но физически устала ходить беременной и рожать. Вместе звездная чета воспитывает двоих дочерей и двоих сыновей, находясь в браке с 2018 года. Поэтому супружеской паре пришла идея удочерить девочку. Поклонники с уважением отнеслись к их решению. Чего не скажешь о другом.

Готовящийся в пятый раз стать отцом Тарасов решился на страшное, по мнению поклонников. Бывший футболист поделился в соцсети видеороликом, где ему в четыре руки делают маникюр и педикюр. При этом спортсмен спросил мнение подписчиков на этот счет: подобает ли мужчине делать эту процедуру.

Мнение поклонников разделилось. Большинство упрекнули Дмитрия, написав, что для мужчин нет ничего страшнее чрезмерного ухода за собой.

“Есть ножницы, этого хватит”, “Можно же просто отгрызть”, – пишут фолловеры.

Также некоторые посчитали, что увлекаться такими процедурами не стоит, поскольку так недалеко и до макияжа.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Der Tagesspiegel – встреча исламских государств — возможно, последний шанс для дипломатии на Ближнем Востоке

07.08 / Подозреваемый в измене Галустян вернулся в семью ради детей

07.08 / Риск сепсиса с летальным исходом: 75-летняя Алла Пугачева тяжело больна

07.08 / Себя не бережет: состояние 58-летней Натальи Штурм резко ухудшилось

07.08 / У Орбана всё больше единомышленников, которые подрывают сплочённость ЕС

07.08 / Камала Харрис представила кандидата в вице-президенты на национальной сцене

06.08 / Прямо в интимное место – Ди Каприо пострадал во время забав с молодой пассией

06.08 / Бросили вызов Starlink — Китай запустил первые спутники собственной глобальной сети

06.08 / Держались за руки и улыбались: 98-летий композитор Зацепин вышел в свет с молодой Музой

06.08 / Илон Маск вступил в перепалку с Лондоном из-за антимигрантских протестов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика