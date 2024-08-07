В Сеть слили демо-версию выходящей в 2026 году игры про Росомаху

В интернете появился утекший ПК-порт предстоящей игры Marvels Wolverine, которая изначально была эксклюзивом для PS5. Согласно информации из торрент-источников, демоверсия позволяет исследовать несколько уровней, включая казино, и опробовать основные игровые механики Росомахи и Джин Грей, умеющей летать. В версии также есть режим “Орда”, где нужно противостоять постоянно увеличивающимся волнам врагов. Такими сведениями поделился Telegram-канал “PlayStation скидки”.

В декабре прошлого года в результате кибератаки на Insomniac Games произошла утечка подробностей разработки, игровых механик и сюжетной линии. Эти данные послужили основой для ПК-порта. Marvels Wolverine — это будущая эксклюзивная игра для PS5 от студии Insomniac Games. Проект представляет собой историю супергероя-мутанта Росомахи из франшизы “Люди Икс”. Его официальная презентация состоялась в сентябре 2021 года, а релиз запланирован на 2026 год.

Предполагается, что игра будет связана с Marvels Spider Man, но пока неясно, появится ли Человек-паук в приключении Росомахи.