 

Logitech опровергла планы по выпуску мыши по подписке

07.08.2024, 15:50, Разное
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Компания Logitech заявила, что не будет выпускать “вечную” компьютерную мышь, которая будет работать по подписке. Эта идея была высказана новым генеральным директором Logitech Ханнеке Фабер в интервью, но компания быстро опровергла эти планы. Подробностями поделился портал PC World.

Ханнеке Фабер предположила, что мышь по подписке могла бы стать более экономически выгодным решением для пользователей, поскольку им пришлось бы платить только за обновления ПО и новые функции. Однако предложение вызвало в основном критику. Пользователи не оценили идею подписки на устройство, которое традиционно приобретается однократно.

Logitech заявила, что “вечная” мышь не является реальным продуктом и это всего лишь рассуждение о будущем потребительской электроники. Компания подчеркнула, что ее нынешний подход к ПК предусматривает возможность сборки систем из отдельных компонентов.


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