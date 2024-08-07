Мнение: Феминизм как религия

(Наука отползает, побитая)

В Бусти у нашего блистательного Александра Петровича Никонова прочитал жуткую историю из совсем недавнего прошлого про пресловутую “культуру отмены”. Она настолько дика и не лезет ни в какие ворота, что кажется нереальной, настоящая “охота на ведьм”. С той только разницей, что в этом случае ведьмы вышли на охоту сами…

В общем, история о том, как феминистки затравили авторов научной статьи в математический (!) журнал, и добились снятия с публикации уже опубликованной статьи. Началась вся опупея в 2017 году, два американских математика, Сергей Табачников и Теодор Хилл, не подозревая ничего худого, написали работу, в которой попытались представить математическую модель того, как проявляется разнообразие свойств у самцов и самок в популяции. Идея была – средствами матстатистики описать, почему традиционно разброс проявлений различных свойств у самцов очень широк, а у самок обычно “сдвинут к среднему”, в силу чего у мужских особей больше “крайностей” – то есть карликов и гигантов, сверхумных и сверхглупых, очень ловких и дико неуклюжих.

На вид, как нам кажется, идея из разряда “английские ученые доказали” – когда бюрократы от науки, которым делать нечего, берут какую-нибудь очевидную всем банальность, да и излагают ее занудным “научным” языком и с кучей математических закорючек. Скука! Курьез! Однако тут ни о какой скуке и речи не было. Хотя оба авторы были уважаемые математики из солидных американских университетов, хотя работу профинансировал известный Национальный Научный фонд США, и ее взялся опубликовать хороший специализированный журнал Mathematical Intelligencer – случилась буря. Феминистки всех стран объединились – и начали реальную ТРАВЛЮ всех, кто имел к публикации хоть какое-то отношение. Первым сдался и теряя тапки бежал Национальный научный фонд. Параллельно взялись за профессора Сергея Табачникова, его, цитирую Никонова, “после размещения препринта феминистки-активистки из организации «Женщины в математике» с его факультета начали откровенную травлю автора, предупредив его «о последствиях». И об опасности его статьи. В чем же состояла общественная опасность математического исследования?

А в том она состояла, что неискушенные читатели (кто же, интересно?) «увидят, что кто-то пользуется авторитетом математики для поддержки сексистского набора идей…» На чью мельницу, суки, воду льете? Кто подучил? Фамилии, явки?..

Сергея вызвали на товарищеское собрание факультета, где ему объяснили, что «иногда такие ценности, как академическая свобода и свобода слова, вступают в конфликт с другими ценностями». Посоветовали признаться (!) в предвзятости. Убеждали отозвать свое имя, «чтобы восстановить мир на кафедре и избежать потери того политического капитала, который у Сергея еще может быть». Обвинили в «научном расизме». Это давление продолжалось несколько недель.

Два деятеля Пенсильванского университета – заместитель руководителя по разнообразию и справедливости и председатель комитета по климату и разнообразию – в тайне от авторов статьи сигнализировали в фонд о вредной статье (курсив мой): «Наша озабоченность, заключается в том, что [эта] статья, по-видимому, продвигает псевдонаучные идеи, которые наносят ущерб продвижению женщин в науке и противоречат ценностям NSF”.

В общем, потом отвалился и сам Сергей Табачников – оказался слаб в коленках, сказывается советская… в данном случае не “закалка”, а как раз наоборот – советский надлом, когда у нас на генетическом уровне лежит убежденность, что против озверевшей толпы “проработчиков” нет никакого приёма, кроме разве что панического бегства. Табачников вслед за фондом тоже снял свое имя из титров. А затем и журнал уже одобренную (!!) к публикации статью… отказался публиковать.

Самым стойким оказался Хилл, тоже профессор Пенсильванского университета, бывший рейнджер и ветеран войны во Вьетнаме. Хотя, вероятнее всего, ему помогло держаться то, что он был уже на пенсии и писал “для души”. В общем, Хилл начал биться за свою “модель” (вроде как очевидную ежу), послал ее в другой журнал. в третий… На него шла активная травля в соцсетях, прежде всего в Фейсбуке. Он не сдавался. Сумел добиться публикации в онлайн-журнале New York Journal of Mathematics. Она там провисела… три дня. Журнал пригрозили… попросту уничтожить, и его редактор тоже сдался. Там вообще феерия – статья-то была опубликована. Опубликованные-то в Сети – не горят?! Нифига. Статью Хилла удалили, а на ее место (!) под тем же адресом – сунули другую математическую статью на совершенно другую тему. Чтоб духу, так сказать, не было!

Вдумаемся еще раз – что же ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ взбесило феминисток и примкнувших к ним феминистов? Если сказать грубо, но точно… держитесь за стул: им показалось крайней крамолой, ересью, покушением на основы – всего лишь утверждение, что мужчины отличаются от женщин. Вот что сдвинуло лавину на авторов совсем не увлекательной статьи, написанной тяжелым математическим языком – которую, по чести говоря, иначе прочитала бы от силы сотня читателей-специалистов. Дичь, не правда ли?

Совершенно феерическая и даже фантасмагорическая история! Но я удивлен, что Александр Петрович не протянул нить прямо в сиюминутность – вот в ту же идиотскую Олимпиаду. Вся история про несчастного подвижника науки Хилла отлично объясняет, откуда странное бурление вокруг “женомужчин” на соревнованиях .

Вы замечали некую раздвоенность на этой Олимпиаде? “Прогрессисты” по поводу женских соревнований стандартно бесятся “за женщин”, даже по “долгу службы” типа вступаются за спортсменок, которых, скажем, в боксе неиллюзорно колотят по лицу их крайне похожие на мужиков “товарки”, но… у феминисток ноги разъезжаются, как у коровы на льду. У них – дилемма.

С одной стороны – вроде ж надо “защищать своих”, да и, безусловно, сам бог велел лишний раз оттоптаться на проклятых “членомразях” мужского ненавистного пола, которые лезут в женские соревнования… А с другой стороны – их буквально выворачивает, настолько им НЕ ХОЧЕТСЯ признавать, что мужчины банально сильнее и именно ПОЭТОМУ их нельзя допускать на равных соревноваться с прекрасным полом.

Потому что – как это?? Ведь есть священный постулат, намоленный и принятый всем фемсообществом в качестве аксиомы: мужчины и женщины РАВНЫ! Равны в том смысле, что НИЧЕМ – слышите, х…мрази?! – ничем от женщин не отличаются! РАВЕНСТВО!

Они реально верят, что абсолютно никаких преимуществ у мужчин нет и не может быть, а любого, кто хотя бы заикнется об обратном – АНАФЕМА!! То есть – “культура отмены”. Попросту говоря, по-настоящему истово и искренне верующая феминистка обязана выступать против… женских соревнований как таковых. В любом виде спорта! Почему? Да как же вы, мрази, не можете понять? Потому что мужчины и женщины не просто равны, а равны буквально. Ничем не отличаются! Запомнили? Повторяйте! Повторяйте, пока не уверуете!

И тут против Победившего Дискурса, обязательного к исполнению во всем свободном (хм…) мире выступает самый, пожалуй, опасный противник – Реальность. Реальности наплевать на Постулаты, она показывает нагляднее некуда: побеждают мужчины, и то, что при этом они называют себя “женщины” – слабо утешает.

И вот как состыковать одно с другим – ведьмам совершенно непонятно. Впрочем, выход они давно нашли: Логика – это ж мужская, мерзотно сексистская, патриархальная наука. Долой логику! И логике тоже – Анафема!

В конце концов, христианам не привыкать веровать “ибо абсурдно”.