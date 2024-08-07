 

«Выходной – это не дата, а состояние души»: Верховный суд разрешил не приходить на работу по причине острого нежелания трудиться

07.08.2024, 15:33, Разное
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Верховный суд поставил точку в многолетней тяжбе между Минтруда и Профсоюзом работников лёгкой промышленности, первое заседание в рамках которой состоялось в 2007 году.

Изучив все доказательства и позицию сторон, суд вынес определение, согласно которому работники на полной ставке имеют право сами определять, когда у них выходной день, основываясь на субъективных ощущениях.

Изначально иск к Ижевскому заводу хлопчатобумажных тканей подала 44-летняя Зоя Прокопьева, утверждавшая, что работодатель не даёт ей отдыхать в среду и четверг вместо субботы и воскресенья, несмотря на то, что биологические часы её организма именно в эти дни ощущают выходной. В доказательство работница привела многочисленные справки о прогулах, совершаемых ей именно в эти дни недели. Дело получило огласку в местных СМИ, после чего аналогичные иски подали сотрудники 82 предприятий по всей России. Подключился и профсоюз, который потребовал права для работников самим определять, когда у них выходной.

Поначалу суды принимали сторону работодателей, отказывая трудящимся в свободном выборе выходного дня, но дойдя до последней инстанции, работники неожиданно победили. Изучив Трудовой кодекс, судьи Верховного суда не нашли там прямых указаний на то, что именно суббота и воскресенье должны быть выходными.

– В законе нет оснований требовать, чтобы работник отдыхал только в конце недели, – сказал при оглашении решения судья Валерий Лазарев. – Там просто указывается, сколько рабочих дней должно быть в неделе, но не уточняется, какие это дни. Если вы чувствуете, что у вас сегодня выходной, вы имеете полное право в этот день отдыхать. Конечно, тогда придётся отработать в какие-то другие дни, тут уж ничего не поделаешь. Кстати, я чувствую, что у меня сегодня выходной, поэтому заседание приостанавливается. Я продолжу оглашение своего решения в среду.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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