У Орбана всё больше единомышленников, которые подрывают сплочённость ЕС

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С каждым днём Европе становится всё более очевидно: Виктор Орбан не только не изолирован на международной арене, но и заручается всё новыми союзниками, отмечает Politico. Рост правого движения «рискует подорвать сплочённость ЕС», в том числе в отношении помощи Украине. И если до сих пор ЕС находил способы договориться с Венгрией, то «большую, более решительную группу неохотно соглашающихся правительств сдержать будет гораздо сложнее».



АР

Виктор Орбан не так изолирован на мировой арене, как того хотелось бы его соперникам, пишет Politico. Венгерский лидер сумел создать коалицию единомышленников, разделяющих его стратегическую цель, а новая ультраправая евроскептическая группа «Патриоты за Европу» под его руководством стала третьим по величине блоком в Европарламенте — «выдающееся достижение», признаёт издание.

Создание «Патриотов за Европу» демонстрирует, что у Орбана достаточно союзников внутри ЕС, поддерживающих создание «Европы национальных государств». Как отмечает газета, это говорит о том, что ультраправые группы в ЕС в большей степени, чем когда-либо, поддерживают это видение и представляют собой «прямой вызов» менее радикальному популизму, который возглавляет премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Более того, политологи предупреждают, что со временем число сторонников Орбана будет только расти, поскольку несколько национальных выборов, запланированных на ближайшие месяцы и годы, имеют все шансы привести к появлению новых ультраправых правительств. Так, в сентябре состоятся выборы в Австрии, где сейчас лидирует ультраправая «Австрийская партия свободы», а осенью следующего года — в Чехии, где главным фаворитом является националистическая партия «Акция недовольных граждан».

«Такое развитие событий рискует подорвать сплочённость ЕС в ключевых областях, прежде всего в вопросах бюджета ЕС, расширения блока и внешней политики — особенно когда речь идёт об Украине», — заключает Politico. Путём уговоров и манипуляций ЕС до сих пор находил способы обойти неоднократные вето Орбана по Украине, «но большую, более решительную группу неохотно соглашающихся правительств сдержать будет гораздо сложнее».