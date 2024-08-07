Рупор кремлевской пропаганды: Статус квот – протестная волна в Бангладеш за меритократию при приеме на госслужбу

О причинах протестов в Бангладеш, которые давеча привели к свержению действующего правительства и бегству премьер-министра в Британию.

Статус квот: протестная волна в Бангладеш за меритократию при приеме на госслужбу

В понедельник, 5 августа 2024 г. на фоне продолжающихся протестов Антидискриминационного студенческого движения (the Anti-Discrimination Student Movement) премьер-министр Бангладеш шейх Хасина вместе со своей младшей сестрой шейх Реханой покинула страну на военном вертолете, который вскоре приземлился на индийском аэродроме Хиндан. Не исключено, что бывший лидер Бангладеш, сестра которой является подданной Великобритании, предположительно может попросить убежище в Лондоне. Тем временем в самой Бангладеш 5 августа 2024 г. продолжались протесты: в финале общенационального марша на столицу протестующие вломились и разграбили опустевшую официальную резиденцию премьер-министра Ганабхабан, принялись крушить памятники и музей, посвященные шейху Муджибуру Рахману (отцу шейх Хасины и по совместительству «отцу нации», как его называли при правительстве партии «Авами лиг»), тюрьмы, а также ряд других зданий, так или иначе связанных с работой правительства. Только за последние сутки погибло 109 человек[1].

Ситуацию пытаются взять под контроль военные. Начальник штаба армии генерал Вакар-уз-Заман подтвердил отставку шейх Хасины[2] и пообещал провести прямые переговоры с лидерами протестующих из числа студентов и сформировать временное правительство с учетом их интересов[3]. На встрече представителей основных политических партий и гражданского общества под председательством президента Бангладеш Мохаммеда Шахабуддина 5 августа было принято решение о роспуске парламента[4]. Утром 6 августа стало известно, что представители студенческого движения хотят видеть главой временного правительства Мухаммада Юнуса – основателя банка Грамин и лауреата Нобелевской премии мира 2006 г., который еще накануне победы «Авами лиг» на выборах в январе 2024 г. стараниями правящей партии был приговорен судом к шести месяцам тюремного заключения[5]. Лидеры военных также заявили, что с 6 августа все учебные заведения страны должны возобновить свою работу.

Как разбушевалась буря

Причиной для волнений стало решение Верховного суда Бангладеш, постановившего восстановить тридцатипроцентную квоту при приеме на госслужбу для детей и внуков героев Освободительной войны 1971 года. Волна недовольства поднялась 5 июня 2024 г., сразу после того, как это решение было обнародовано, но пошла на спад во время Курбан-байрама. Однако в начале июля 2024 г. протесты студентов, обучающихся в университетах преимущественно Дакки и Читтагонга, вспыхнули с новой силой. Их быстро подхватили широкие слои бангладешского общества, беспорядки перекинулись на другие крупные центры – Раджшахи, Комилла и Рангпур.

Власти бросили на их подавление сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и даже пограничников. Полицейским и солдатам помогали члены Бангладешской студенческой лиги (Bangladesh Chhatra League, BSL), молодежного крыла правящей партии, которые, по сообщениям СМИ, ответственны за многие акты насилия[6]. По всей стране был введен комендантский час, ограничен доступ в интернет.

Менее чем за месяц протесты переросли в политическое движение: студенты и их сторонники сформулировали девять требований к правительству шейх Хасины. Наряду с реформой системы квот в списке появилось требование об освобождении всех арестованных участников выступлений, а также о том, чтобы шейх Хасина лично взяла на себя ответственность за гибель студентов во время беспорядков и публично принесла извинения. Кроме того, студенты требовали отправить в отставку министра внутренних дел Асадуззамана Хана и министра дорожного транспорта и мостов Обайдула Кадера, который по совместительству занимает должность генерального секретаря правящей «Авами лиг»[7].

Власти в итоге все же пошли на уступки: 11 июля апелляционное отделение Верховного суда приостановило вступление закона в силу, а 21 июля выпустило новое постановление, которое сократило размер квоты с 30% до 5%[8]. Правительство заявило, что сформирует специальную комиссию для расследования случаев гибели протестующих. Но те заявили, что власти выполнили лишь малую часть требований, а правоохранительные органы, в свою очередь, продолжали активно задерживать участников акций, пытаясь не допустить новых волнений.

Уже 2 августа 2024 г. после непродолжительного затишья протестное движение в Бангладеш возобновилось. В ответ правительство вновь ограничило доступ к таким популярным социальным сетям и мессенджерам, как Facebook, WhatsApp и Telegram, а также к Youtube и Tiktok[9]. В стране был вновь введен комендантский час, занятия в школах, колледжах и университетах перенесены на неопределенный срок[10]. Утром 3 августа 2024 г. премьер-министр Бангладеш шейх Хасина официально заявила о своей готовности провести переговоры с лидерами протестующих студентов, но те отказались сесть за один стол с лицами, «стоящими за расстрелами и терроризмом»[11]. В ходе второй волны выступлений главным требованием участников протестов стала отставка премьер-министра шейх Хасины. К настоящему моменту общее число погибших составляет, по разным данным, от 300 до 650 человек, в том числе 32 ребенка, более 2 тыс. человек пострадали, около 11 тыс. были арестованы[12].

Квоты, молодежь и безработица

Квота при приеме на государственные должности впервые появились в Бангладеш в 1972 г. при шейхе Муджибуре Рахмане – отце нынешнего премьер-министра страны шейх Хасины – и с тех пор существенно разрослась. Изначально 30-процентная квота при трудоустройстве на госслужбу распространялась только на самих участников Освободительной войны 1971 года. Однако в 1996 г., когда шейх Хасина впервые пришла к власти, она распространила привилегии борцов за независимость на их детей, а после возвращения «Авами лиг» к власти в 2009 г. – и на внуков. Тем самым правящая партия, во-первых, демонстрировала преемственность курса, во-вторых, укрепляла свою электоральную базу.

К 2018 г. доля мест для кандидатов на госслужбу, проходящих по различным квотам, составляла уже 56% от общего числа: 30% мест резервировалось за детьми и внуками отличившихся бойцов 1971 г., 10% – за женщинами, столько же выделялось выходцам из маргинальных и отсталых районов, еще 5% – коренным меньшинствам, 1% – людям с ограниченными возможностями. Иными словами, для простых выпускников, физически здоровых и происходящих из центральных районов страны, чьи отцы и деды не попали в список героев войны, оставалось всего лишь 44% мест, которые должны были распределяться согласно их собственным заслугам и достижениям. Неудивительно, что такие условия приема на высокооплачиваемые и наиболее стабильные рабочие места неоднократно вызывали недовольство бангладешской молодежи: предыдущая отмена квот для потомков героев войны в 2018 г. также состоялась после массовых студенческих протестов.

Но уже в 2021 г. в Верховный суд Бангладеш был подан иск с требованием вернуть эту привилегию «детям признанных нацией борцов за свободу». В нем внуки ветеранов войны сетовали на то, что после 2018 г. они несправедливо, особенно учитывая заслуги их дедов, лишены полагающихся им привилегий и низведены до уровня отсталых классов[13]. При этом нынешняя попытка Верховного суда вновь ввести тридцатипроцентную квоту столкнулась с еще более мощным сопротивлением, чем шесть лет назад. Это наглядно демонстрирует, насколько сильно трансформировались за это время экономическая и политическая обстановка в Бангладеш и настроения в обществе.

Скандал вокруг возвращения квот стал спусковым крючком для давно зреющего в обществе недовольства. Несмотря на то, что в последние годы Бангладеш достигла заметных успехов в борьбе с бедностью (в 2022 г. уровень бедности составил всего 5%[14]) и поставила цель официально выйти из списка «наименее развитых стран» к 2026 г.[15], молодежи с каждым годом становится все тяжелее найти работу. По официальным данным бангладешской статистики, уровень безработицы после 2020–2021 гг. превысил 5%[16], а согласно отчету Всемирного банка за 2019 г., найти работу не могут около 32% выпускников государственных и 44% частных университетов [17]. По данным Бюро статистики Бангладеш, в 2022 г. число выпускников вузов, которые не смогли трудоустроиться сразу по окончании обучения, превысило 800 тыс. человек[18]. Ситуация осложняется длительностью периода поиска работы после выпуска: около 20% молодежи не могут трудоустроиться более 2 лет, а 15% ждут еще дольше.

В 2022 г. к проблеме безработицы добавился резкий рост цен, вызванный энергетическим и продовольственным кризисами в мире: в 2022 г. уровень инфляции составил 7,7%[19], в 2023 г. превысил 9,4%[20], а в мае 2024 г. – 9,9%[21]. Косвенным показателем экономических трудностей можно считать существенное сокращение объема золотовалютных резервов Бангладеш: в 2022–2024 гг. Дакка обсуждала с Международным валютным фондом вопрос предоставления кредитов для решения этой проблемы[22]. На этом фоне поступление на госслужбу остается одной из самых надежных гарантий стабильного заработка для молодых выпускников вузов.

«Кто разакар? Я разакар!»

Протесты против системы квот стали первым серьезным выступлением после общенациональных выборов января этого года, по итогам которых «Авами лиг» вновь одержала победу, а шейх Хасина стала премьер-министром в четвертый раз. Нынешнее противостояние подчеркивает, насколько глубоко расколото бангладешское общество, причем корни этого раскола уходят в 1971 год, когда на месте Восточного Пакистана в результате Освободительной войны была образована Бангладеш. Исторические нарративы об этой войне лежат в основе национальной идеологии страны и бангладешских элит. В ходе нынешних протестов активно применялась риторика тех времен, в частности, термин «разакар»[23], т.е. «предатель», который функционеры «Авами лиг» регулярно используют в адрес оппозиции. Всю страну облетели полные недоумения слова шейх Хасины: «Если внуки борцов за свободу не получат льготы в виде мест по квоте, то кто же эти места получит? Внуки разакаров?!»[24] Лидер «Авами лиг», таким образом, буквально разделила население страны на своих и чужих: потомков героев и детей предателей. Ответом протестующих стал лозунг «Кто разакар? Я разакар!»; более того, именно после заявления шейх Хасины протесты достигли пика. Еще несколько лет назад ситуацию, в которой студенты массово скандируют оскорбительное слово в свой адрес, сложно было себе представить. По сути, лидер правящей партии своими руками политизировала сравнительно несложную проблему, превратив ее в незаживающую рану на теле общества и превратившись в главного врага протестующих.

Изменившиеся настроения вынудили военных вмешаться. 5 августа 2024 г. они поставили шейх Хасине ультиматум: премьер-министру дали 45 минут, чтобы покинуть свою должность, в противном случае армия перешла бы на сторону протестующих[25]. Военные в истории Бангладеш не раз восстанавливали стабильность, вмешиваясь в распри между гражданскими силами, когда те переступали условную черту. Последний раз власть переходила в руки армии в 2006 г. Тогда военные задержались во главе государства почти на два года, передав управление в руки правительства победившей на выборах «Авами лиг» только в 2009 году. Первый случай за долгие пятнадцать лет правления шейх Хасины, когда вооруженным силам пришлось вмешаться, свидетельствует о неспособности ее правительства договориться с собственным народом.

Непоследовательность действий правящей партии и нежелание своевременно решить исключительно внутренний вопрос о системе квот привели к чрезвычайному росту напряженности в Бангладеш. В бангладешском обществе все более заметен раскол как по отношению к настоящему, так и к прошлому, и он только углубился действиями правительства «Авами лиг». Дальнейшее развитие ситуации в Бангладеш будет зависеть от того, насколько временное правительство окажется эффективным и как долго военные решат сохранять собственный контроль над страной.

(с) Савищева М.Д.

https://www.imemo.ru/publications/policy-briefs/text/status-kvot-protestnaya-volna-v-bangladesh-za-meritokratiyu-pri-prieme-na-gossluzhbu – цинк

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