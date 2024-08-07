 

Названы Системные требования для Warhammer 40,000: Space Marine 2

07.08.2024, 14:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Для запуска Warhammer 40,000: Space Marine 2 в минимальном режиме потребуются процессор Intel Core i5-8600K, видеокарта уровня GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580 и оперативная память объемом 8 ГБ. На такой конфигурации игра будет воспроизводиться на невысоком качестве графики при разрешении 1080p и частоте обновления кадров 30 в секунду.

Для полноценного запуска на максимальных настройках графики при разрешении 1080p и частоте 60 к/с необходимы процессор Intel Core i7-12700, оперативная память объемом 16 ГБ и видеокарты GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 XT. Также игра потребует 75 ГБ свободного пространства на диске.

Разработкой Warhammer 40,000: Space Marine 2 занимается студия Saber Interactive из Санкт-Петербурга. Релиз игры ожидается 9 сентября этого года на платформах ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Fpt.: Apple представит тонкий iPhone Air вместо iPhone Plus

07.08 / Терапевт Соколова рассказала, как питаться летом для спасения сердца

07.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Курская область. 07.08.2024

07.08 / Церемония закрытия Олимпиады не состоится: неизвестные похитили 10-метровую фигуру Бафомета

07.08 / 9to5Mac: Apple сняла с продаж внешний дисковод SuperDrive

07.08 / The Verge: Google прекратит производство популярной TV-приставки Chromecast

07.08 / В Сеть слили демо-версию выходящей в 2026 году игры про Росомаху

07.08 / Logitech опровергла планы по выпуску мыши по подписке

07.08 / Мнение: Феминизм как религия

07.08 / «Выходной – это не дата, а состояние души»: Верховный суд разрешил не приходить на работу по причине острого нежелания трудиться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика