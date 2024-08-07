Названы Системные требования для Warhammer 40,000: Space Marine 2

Для запуска Warhammer 40,000: Space Marine 2 в минимальном режиме потребуются процессор Intel Core i5-8600K, видеокарта уровня GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580 и оперативная память объемом 8 ГБ. На такой конфигурации игра будет воспроизводиться на невысоком качестве графики при разрешении 1080p и частоте обновления кадров 30 в секунду.

Для полноценного запуска на максимальных настройках графики при разрешении 1080p и частоте 60 к/с необходимы процессор Intel Core i7-12700, оперативная память объемом 16 ГБ и видеокарты GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 XT. Также игра потребует 75 ГБ свободного пространства на диске.

Разработкой Warhammer 40,000: Space Marine 2 занимается студия Saber Interactive из Санкт-Петербурга. Релиз игры ожидается 9 сентября этого года на платформах ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.