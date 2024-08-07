 

Европейцы массово жалуются на медленную работу RUTUBE

07.08.2024, 13:33, Разное
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Жители Евросоюза массово жалуются на медленную работу видеохостинга RUTUBE – видео проигрывается с задержками даже в минимальном качестве, а иногда сайт вообще не открывается.

Звучат предположения о том, что европейские чиновники намеренно ограничивают доступ к ресурсу.

В Европейском агентстве по безопасности в цифровом пространстве (EUDSA) заявили, что замедление спровоцировано самим видеохостингом, который отключил часть кеширующих серверов в Дортмунде и Генте. Так ли это на самом деле, пока неясно, поскольку в Брюсселе раньше неоднократно призывали к блокировке российского сервиса из-за «распространения дезинформации».

– Раньше я мог спокойно позавтракать, глядя своих любимых блогеров Стаса Ай Как Просто и Дмитрия Пучкова. Сейчас, честно говоря, даже кусок в горло не лезет. Очевидный акт цензуры и крайне неудачная попытка заткнуть рот критикам, – пишет 34-летний немец Михаэль Рубенс.

– Это была свободная площадка, где я мог рассказывать миру о высоких ценах в магазинах, дорогостоящих коммунальных услугах, огромном количестве бездомных, принудительных операциях по смене пола детям. RUTUBE замедляют намеренно. Это цензура! – возмутился 71-летний французский пенсионер Антуан Пуатье.

«Современная европейская музыка в директивном порядке включает в себя пропаганду нацизма, сатанизма и ЛГБТ. Единственная альтернатива этому дегенеративному искусству – российские исполнители, такие как SHAMAN. Поэтому его запретили на YouTube, и поэтому сейчас нам блокируют RUTUBE – чтобы как можно меньше людей видели молодых голубоглазых антифашистов в его клипах, чтобы мы окончательно потеряли ценностные ориентиры», – отмечает болгарский журналист Велизар Властимиров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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