Мнение: Турция как пример для России

Турки влупили новые пошлины на импортные товары: 30% на товары из Евросоюза и 60% на товары из Китая. Завсегдатаев Алиэкспресса тоже придушивают — теперь заказывать без налога можно только товары стоимостью до 2800 рублей, тогда как раньше лимит был впятеро выше, 14 тысяч (ссылка).

Так как Турция — страна средних размеров, 85 миллионов человек, она сильно зависит от импорта, получая огромную долю товаров бытового потребления из-за рубежа. А новые пошлины означают, что импортные товары в Турции будут примерно в полтора раза дороже, чем были бы без таких пошлин.

Первый минус решения — уровень жизни простых турок существенно понизится. Не в полтора раза, конечно, так как импортные товары занимают только часть потребительской корзины, и так как пошлины были значительны и ранее, но, может быть, на 5-10%. Представьте, вы получаете зарплату в 100 тысяч, как-то сводите концы с концами. И тут указ: с 01 сентября будете отдавать каждый месяц 10 тысяч рублей правительству, вводим дополнительный налог. Вот примерно это обывателей в Турции сейчас и ждёт.

Второй минус — ухудшение отношений с Евросоюзом и с Китаем. Ввозные пошлины справедливо воспринимаются как враждебный жест, на них принято отвечать симметричной торговой агрессией. И если китайцы в Турции мало что покупают, то вот в Евросоюз идёт 45% турецких товаров (ссылка). Теперь, полагаю, пошлины на турецкие товары в Евросоюзе повысят, и турецкие фабрики, отправляющие обувь за рубеж, будут нести убытки.

Третий минус — инфляция. Импортные товары подорожают сразу, а турецкие аналоги импортных товаров подорожают чуть погодя, в качестве естественной реакции местных производителей на рост цен. Неприятный эффект, так как Турция в декабре в 2021 официально вошла в гиперинфляцию, выйти из которой она не может до сих пор.

Но, разумеется, есть у решения Реджепа Эрдогана и плюсы, иначе он бы такое решение не принял.

Во-первых, страдающий турецкий бюджет получит дополнительные доходы. Ввозные пошлины удобно считать и удобно собирать — это живые большие деньги, которые властям Турции очень нужны.

Во-вторых, высокие пошлины защищают отечественных производителей, создавая им тем самым комфортные условия для развития. Зайдя в магазин за велосипедом, турок выберет теперь отечественную модель, так как импортные станут слишком уж дорогими.

Сложив всё это вместе, мы получаем суть решения Эрдогана: заставить простой народ затянуть пояса и поддержать из своего кармана экономику Турции. Жёстко, но с государственной точки зрения разумно — лучше потерпеть сейчас, чтобы получить существенные выгоды потом. К сожалению, не факт, что сработает, так как в условиях гиперинфляции турецкому бюджету постоянно не хватает денег, а бизнес испытывает серьёзнейшие сложности, пытаясь распланировать операции хотя бы на год-другой. Комфортная инфляция для бизнеса инфляция — это 10-15%, так как в этих условиях расходы постепенно тают, а цены можно стабильно поднимать. Однако когда инфляция поднимается хотя бы до 25%, начинаются уже такие проблемы с расчётами в национальной валюте, что многие вынужденно переходят на доллары. Отказ от турецкой лиры добавляет хлопот предпринимателям и снижает налоговые поступления в казну.

Сами турки, разумеется, недовольны, так как жизнь «простой рабочий Юсуф город Измир» стала значительно хуже и тяжелее. Однако выходить на протесты им следовало значительно раньше — когда в Турции побеждала партия печатного станка, то есть турецкий аналог тех, кто возмущается в России политикой Эльвиры Набиуллиной. Теперь, когда власти Турции уже напечатали целую гору денег, чтобы сделать всем хорошо, протестовать поздно: основное зло уже причинено. Пожалуй, простым туркам следует поблагодарить власти Израиля: если бы не жуткая операция в секторе Газа, отвлекающая внимание электората, Реджепу Эрдогану было бы гораздо сложнее принимать болезненные решения, спасая отравленную инфляцией экономику своей страны.