 

Эпидемиолог: Переносчиками заболевания являются комары

07.08.2024, 12:35, Разное
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Лихорадка Западного Нила – инфекционное заболевание, угроза которого сейчас актуальна в России. Случаи заболевания фиксируются в основном среди тех, кто побывал в странах с жарким климатом, но специалисты следят за ситуацией пристально. Эпидемиолог Сергей Майоров заявил, что не стоит недооценивать опасность лихорадки Западного Нила.

Первыми переносчиками вируса считаются комары, но есть риск заражения при переливании крови или с материнским молоком. Болезнь дает о себе знать резким повышением температуры до 40 градусов, головной болью, головокружением и ознобом. После выздоровления часто развивается астенический синдром, сопровождающийся слабостью, проблемами со сном и психическим здоровьем, пояснил Сергей Майоров.

Не стоит недооценивать опасность вируса Западного Нила, ведь последствия могут быть серьезными – воспаление мозговых оболочек, менингоэнцефалит и острый вялый паралич. Смертность от этого заболевания составляет 3-4%. Поэтому важно принимать меры предосторожности и обращаться к врачу при первых симптомах, заключил Сергей Майоров.


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