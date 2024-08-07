 

Благодарная Волочкова бросилась спасать Пугачеву от жуткой травли

07.08.2024, 11:10, Разное
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В свете недавних слухов о возвращении Пугачевой, которая хочет решить ряд вопросов, связанных с ее супругом Максимом Галкиным* и его статусом иноагента, Волочкова решила высказать свое мнение и поделиться воспоминаниями о том, как Пугачева поддерживала ее в трудные времена.

“Алла Борисовна, возвращайтесь. На Родине Вам комфортнее. Вас в России любят больше, чем на западе”, — написала Волочкова в своих социальных сетях. Однако ее слова не были восприняты однозначно: пользователи Сети начали критиковать балерину за защиту Пугачевой, напоминая о ее неоднозначных высказываниях. Некоторые комментаторы задавались вопросом, имеет ли Волочкова право говорить от имени народа и выражать поддержку человеку, который, по их мнению, оскорбил страну.

В ответ на критику Волочкова объяснила свои чувства и мотивы. Она подчеркнула, что Алла Пугачева для нее — человек-легенда, оказавший значительное влияние на ее карьеру. “На ее творчестве выросли поколения. Она приходила на мои выступления, поддерживала меня, когда меня выживали из Большого театра”, — отметила балерина. Эта поддержка, по словам Волочковой, была важна для нее в сложные моменты.

Анастасия также рассказала о том, как Пугачева пригласила ее выступить на своем сольном концерте в Минске, организовав для нее президентский номер и уступив свою гримерку. Эти моменты оставили глубокий след в сердце Волочковой, и она не может забыть о доброте и человечности певицы.

Несмотря на негативные комментарии в адрес Пугачевой, Волочкова уверена, что каждый имеет право на свое мнение и выбор. “Если она хочет вернуться в Россию, то что в этом плохого? Она понимает, что именно здесь создала свою карьеру”, — добавила она. Балерина считает, что травля, которой подвергается Пугачева, совершенно недопустима и не поддерживает подобное отношение.


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