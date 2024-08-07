Чиновнику МОК пришлось извиняться перед Израилем за слова о том, что «на Олимпиаде не место странам, запускающим ракеты по соседям»

Вице-президент Международного олимпийского комитета Оливер Андерсон принёс извинения Израилю за свои слова о том, что «на Олимпиаде не место странам, запускающим ракеты по соседям».

Арабские СМИ интерпретировали эту фразу, как готовность снять израильских спортсменов – в частности, «Аль-Джазира» выпустила сюжет под заголовком «Агрессору не место в спорте: МОК указал Израилю на дверь».

Неловкое высказывание Андерсон допустил во время пресс-конференции в понедельник, 5 августа. У него поинтересовались, сможет ли спортсменка Александра Ривкина выступить в велогонках на треке (её отстранили за возможное нарушение антидопингового кодекса). По всей видимости, чиновник не знал, что она представляет Израиль, и по имени решил, что речь идёт о россиянке.

– Нет, ни Ривкины, ни Шишкины, ни Ивановы на Олимпиаде не нужны, – сказал он. – На Играх не место таким спортсменам и не место странам, которые запускают ракеты по своим соседям. Если вы беспокоитесь о них, вы должны подумать, что с вами не так.

Сразу после пресс-конференции арабские СМИ преподнесли случившееся как «удар справедливости по еврейским агрессорам», а в израильских медиа начали звучать призывы разобраться, кого имел в виду Андерсон, и наказать его, если речь шла об Израиле. Национальный олимпийский комитет обратился в МОК с призывом прокомментировать слова чиновника. В Австралии (Андерсон – австралийский гражданин) по требованию израильского посольства против него начали предварительное расследование по статье о «высказываниях, пропагандирующих ненависть».

В результате австралиец был вынужден провести внеплановую пресс-конференцию в штаб-квартире МОК утром в среду. На мероприятии он первым делом принёс извинения Израилю и всем его гражданам, и заверил, что не имел в виду еврейское государство и «даже в страшном сне не мог подумать, что его в таком обвинят».

– Те решения, которые исходят от правительства Израиля и те действия, которые предпринимает Армия обороны Израиля, пребывают вне компетенции Международного олимпийского комитета и безусловно остаются внутренним делом Израиля. Мы занимаемся спортом, а не политикой. У меня и ни у кого другого нет никакого права критиковать или подвергать сомнению эти вопросы, предпринимаемые меры безопасности… Я приношу извинения всем, кого могло обидеть моё неосторожное высказывания, – сказал он.

Как утверждает издание InsideTheGames, ссылаясь на свои источники в МОК, Андерсон всё равно лишится своего поста – в Международном олимпийском комитете недовольны самим фактом скандала и считают, что он привлёк «нежелательное внимание к болезненным вопросам». Отставка австралийца скорее всего произойдёт уже после Игр.

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