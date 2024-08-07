 

Дочь Левкина шокировала окружающих правдой о рождении свой сестры

07.08.2024, 9:30, Разное
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“У моих дочерей от разных жен прекрасные отношения, – радуется Левкин. – Они же сестры, у которых я папа, вот они и дружат. И никуда от этого не деться”.

Виктории в сентябре исполнится 31 год. “Я занимаюсь организацией детских лагерей, – рассказала она “Дни.ру”. – И Ника сейчас как раз была на первой и второй смене в программном лагере, в котором я – директор”.

По словам Левкиной-старшей в лагере долгое время никто даже не догадывался, что Ника – ее сестра! “И только на второй смене я рассказала некоторым детям про то, что мы родственницы, – улыбается Виктория. – Дети, которые уже не первый год с ней ездят в лагерь, были этому обстоятельству очень удивлены! Теперь через меня передают ей привет”.

Имея богатый опыт организационной работы с детьми, Виктория Левкина думает и о собственных чадах. “Пока, правда, не удается найти того человека, с которым захочется создать семью, – говорит она. – Бойфренда у меня нет. Папа, к счастью меня не торопит. А у мамы есть кот, она поэтому с этой темой тоже уже от меня отстала (улыбается). Я сказала ей, что с личной жизнью могу разобраться сама”.


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