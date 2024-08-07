Хирург Корниенко: Сильная боль в животе может стать смертельно опасным сигналом

Острая боль в животе является одним из самых опасных типов боли. Она может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, требующие немедленной медицинской помощи. Хирург Игорь Корниенко подчеркнул, что при появлении острой боли в животе нельзя терпеть и ждать, что она пройдет. При этом не следует принимать обезболивающие препараты, так как они могут помешать правильному диагнозу и лечению.

Такая боль может быть вызвана различными патологиями, в том числе хирургическими. В запущенных случаях острая боль в животе может привести к сепсису и даже летальному исходу. По словам Игоря Корниенко, «вылечить человека с острой болью в животе может только врач, и помощь должна быть оказана как можно скорее — ведь прогноз ухудшается с каждой минутой. Если терпеть такую боль, то в лучшем случае пациент столкнется с перитонитом, а в худшем — с сепсисом и смертью».

Важно помнить, что острая боль часто является сигналом о наличии органического повреждения какого-либо органа. Обезболивающие препараты в этом случае могут не только помешать постановке диагноза, но и иметь побочные эффекты.

Особенно опасна острая боль в животе, которая обычно является признаком хирургической патологии, требующей срочного оперативного вмешательства, заключил Игорь Корниенко.