 

Горелкин: Инициатива принудительной блокировки YouTube в РФ не рассматривается

07.08.2024, 9:15, Разное
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Заместитель председателя комитета по информационной политике Государственной думы Антон Горелкин заявил, что сценарий принудительной блокировки видеохостинга YouTube в РФ не рассматривается. Такой шаг не планируется из-за возможного негативного воздействия на российских пользователей.

Замедление работы YouTube, вызванное проблемами с оборудованием, не повлияет на стабильность мобильной операционной системы Android и других сервисов Google в России. По словам Антона Горелкина, подобные сбои могли бы возникнуть только в случае принудительной блокировки видеохостинга, чего не будет.


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