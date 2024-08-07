Горелкин: Инициатива принудительной блокировки YouTube в РФ не рассматривается

Заместитель председателя комитета по информационной политике Государственной думы Антон Горелкин заявил, что сценарий принудительной блокировки видеохостинга YouTube в РФ не рассматривается. Такой шаг не планируется из-за возможного негативного воздействия на российских пользователей.

Замедление работы YouTube, вызванное проблемами с оборудованием, не повлияет на стабильность мобильной операционной системы Android и других сервисов Google в России. По словам Антона Горелкина, подобные сбои могли бы возникнуть только в случае принудительной блокировки видеохостинга, чего не будет.