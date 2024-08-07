Мнение: Главный вопрос про клоуна Медведа и всю российскую систему управления

Я задал его “по горячим следам” судьбоносной “рокировки” 2011 года (через 3 дня после того, как она состоялась). За прошедшие 13 лет мы ни на шаг не приблизились к разгадке, более того – все усиленно делают вид, что такого вопроса НЕТ.

Почему Медведев не уволил Путина

Политология – это, как все знают, не наука, а пустой треп старых маразматиков да переливание из пустого в порожнее. Но это у нас в России, где любую гуманитарную дисциплину превращают черт знает во что. На самом же деле изучать политику – крайне интересное дело, если ставить перед собой действительно интересные вопросы.

Показательно, что ни один “политолог” у нас даже мельком не задал самого интересного и животрепещущего вопроса про политику в России: почему все ж Медведев не уволил Путина? Что этому помешало?!

По всем канонам – Медвед просто должен был уволить Путина и воцариться единолично. Все возражения против этого смехотворны. Медведев и Путин – друзья?! Не смешите, в политике нет друзей, это слишком взрослая вещь. Тем более, когда речь идет о контроле над страной размером с 1/6 часть суши и с третьим в мире золотовалютным запасом.

Может быть, Медведев испытывал благодарность к Путину за то, что он привел его на Олимп, и потому не хотел огорчать отставкой? Не менее смешно: со времен Древней Греции известно, что в вопросах высшей власти нет никакой благодарности – во всяком случае, она не длится 4 года.

Медведу просто не нужна высшая власть, он тяготится постом Президента? Достаточно понаблюдать за Медведевым пару дней, чтобы понять, что это, конечно, не так. Всякая власть – наркотик, а высшая власть в государстве – наркотик стопроцентный. Поначалу Медвед, может, и пугался с непривычки в апапртаментах Кремля, но уже через год явно вполне освоился и “поехал набекрень” – чего стоит хотя бы его бессмертно-хлестаковское “мои слова надо отливать в граните!”

Что еще? Что Медведев оказался очень уж слаб характером, “некрепок в коленках”? Популярное мнение, однако и оно ничего не объясняет. Истории известны масса случаев, когда слабый и безвольный правитель вдруг брал да отправлял на плаху сильного и жесткого старшего визиря или советника, который был уверен, что век сможет вертеть “подопечным” как хочет! Почему? Чаще всего – потому что возле безвольного правителя вдруг оказывался кто-то еще, жадный до власти и решительный: жена, фаворитка, фаворит – которые подзуживали слабого властителя “повести себя, наконец, как должно государю”. Именно потому и “перехватывали”, что правитель – слаб и безволен, а значит, податлив к влиянию!

Мы знаем, что вокруг “слабого Медведа” постепенно скучковались те самые потенциальные авантюристы, жадные до власти и денег и считающие себя оттертыми от основной кормушки; мы также все видели, что той же г-же Медведевой явно нравилось быть “Первой Леди”… Питательный бульон создался, порох готов – почему же не взорвалось? Почему Медвед не уволил Пути-Пута?!

Может быть, к этому были какие-то законодательные препятствия? В том-то и дело, что НИКАКИХ. Президенту, желающему уволить премьер-министра, не надо никому ничего объяснять; не надо готовить никаких обоснований, не нужно согласований. Просто – росчерк пера под коротким Указом, и всё! И премьера, а заодно и всего правительства РФ – нету.

Ведь недаром говорится, что Конституция РФ, особенно с последними путинскими поправками по части губернаторов, наделяет президента поистине ЦАРСКИМИ полномочиями. Президент вообще всех может отрешать от должностей росчерком пера, пользуясь при этом абсолютной неприкосновенностью: не только премьера и министров, но и любого губернатора.

Это СОБЛАЗН. Это – огромный соблазн. Представьте, что прямо возле Вашей входной двери, чуть в тени, лежит непонятно чей кошелек, а внутри – чек на предъявителя на миллион баксов. Что вы будете с ним делать? Не трогать? Кто обронил, тот пусть и подберет? А кошелек год лежит. Два. Три лежит. Все на том же месте. Только наклониться и поднять. Сколько времени он бы у вас так пролежал?

ЧТО МЕШАЛО (И МЕШАЕТ!) МЕДВЕДЕВУ НАКЛОНИТЬСЯ? Хорошо, вот еще объяснение: у Путина – “Единая Россия”, а у “Единой России” – конституционное большинство в ГосДуме. Медведев бы Путина уволил, а “Единая Россия” за это объявила бы Медведеву импичмент!

Годится? Нет, не годится. Во-первых, тут опыт самого Медведева, так сказать, репетиция: увольнение-отрешение Лужкова от должности мэра Москвы. Всем казалось, что оборона Лужкова была прочнейшей, в нее, в частности, входила абсолютно “пролужковская” фракция той же “Единой России” (но московской!) в Московской Городской Думе. Своих депутатов Лужков тщательно, заботливо отбирал буквально “по человечку” все 20 лет, пока сидел “на Москве”. Депутатов у него было мало – не три сотни “верных путинцев”, как в Госдуме, а всего 32 (из 35). Каждый на учете, каждому персонально московские власти щекочут за ушком, угадывают малейшие желания… Эти депутаты не то что всегда “за” Лужкова голосовали – они у него ели с рук!

И что? Мосгордума могла бы, по идее, доставить много неприятностей президенту. Она могла взбунтоваться против внезапного и ничем не мотивированного увольнения своего дорогого патрона (кстати, лидера московского отделения “Единой России”). Она могла назло президенту не утвердить кандидатуру Собянина на пост градоначальника. Она много чего могла, будучи преданной Лужку… Но МГД не сделала ничего. То есть вообще – ничего. Ни издала ни звука против отставки обожаемого еще вчера руководителя.

Где гарантия, что точно так же или почти точно так же не повела бы себя и фракция ЕР в Государственной Думе в случае отставки Путина?

И это только первое возражение. Есть и второе, не менее значимое. По закону, импичмент Федеральное Собрание вправе объявить президенту только в том случае, если Президент уличен в совершении какого-то государственного преступления. Какого же? Что бы ему инкриминировали? Дело все в том, что, увольняя “национального лидера” с поста премьера, президент оставался бы абсолютно в рамках своих полномочий. Это не госпереворот – этот рутинная процедура. Путин сам на том же посту в свое время менял премьеров, как перчатки. За что же импичмент?

Таким образом, никаких ПОНЯТНЫХ причин того, что Медвед покорно досидел до конца срока, не делая даже попытки взять ВСЮ власть, мы не имеем. Политологическая загадка.

Понимаю, что публика, по нашей очаровательной российской привычке презирать любые писаные законы, отмахнется: да ну, типа, какая разница? Ну не смог – значит, не смог. Значит, БЫЛО ЧТО-ТО ТАКОЕ, чего мы не знаем. И важно надует щеки.

А ведь на самом-то деле вопрос не то что не праздный – он сущностный. По сути, разводя в этом месте руками, мы с вами признаем, что Россия вообще не управляется ПИСАНЫМИ законами. Даже теми, что записаны в Конституции.

То есть в Конституции записано – у Президента практически абсолютная власть. Мы смотрим – да, по всем параметрам так и есть. Смотрим, что на деле – НИ ФИГА.

Спрашивается – ну и что с такой страной прикажете делать? “Свободные выборы”, говорите? Но какие выборы, если тут, как в Твин Пиксе, ВСЁ НЕ ТО, ЧЕМ КАЖЕТСЯ?? Если Президент – это, оказывается, вовсе никакой не президент, премьер – никакой не премьер? Если смысл должностей меняется ПО НЕПОНЯТНОМУ АЛГОРИТМУ в зависимости от того, какова фамилия того, кто занимает должность?

Законы – это, если хотите, ноты, по которым играет “оркестр” государственного управления. Если нам, гражданам, не нравится музыка, которую играет этот оркестр, мы можем просить и даже требовать, чтобы ноты поменяли. Но что можно требовать, если НОТЫ ФАЛЬШИВЫЕ? Если оркестр, сидящий на сцене, оказывается, состоит из статистов, а звучит какая-то ФОНОГРАММА, непонятно где, кем и по каким нотам записанная?

Мои вопросы, наверно, слишком сложны. Давайте лучше вернемся к обычной болтологии… (2011)