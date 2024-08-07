Мнение «аналитика»: О «Курской дуге» 2024… Опять на те же грабли?

Что ж, «это» случилось снова. Не прошло и полгода. Удар, конечно, сильный и вред, разумеется, значительный.

Новая атака ВСУ на бесспорно российскую территорию «опять удалась». Как и в прошлый раз, противная сторона сумела подловить на вполне, к сожалению, традиционных ошибках и огрехах. И результат — по крайней мере, медийный опять налицо. Поэтому бурю эмоций понять можно.

Но…

Когда в марте «под чужим флагом» #Украина атаковала Белгородскую область России, было всё то же и даже в каком-то смысле хуже. Тогда противник показал фото и видео 25 российских военнопленных, теперь — менее десятка. Тогда были кадры чуть ли не батальона «подбитой» техники, включая фейки, теперь — совсем чуть-чуть. И то неизвестно, насколько это может быть «домашними заготовками», притянутыми за уши с других мест.

Притом что в этот раз атака была более продуманной и серьёзной. В ней задействованы элитные украинские части, в том числе на американских «Брэдли». То есть, чтобы отвлечь внимание от провальной операции на Тендеровской косе, от потери Нью-Йорка и целого ряда других населённых пунктов сразу на нескольких направлениях, от боёв уже на окраинах Торецка и Часов Яра — пришлось задействовать практически «неприкосновенные» резервы украинского командования. Сейчас, конечно, ипсошники набегут с этим спорить с фейками наперевес, но против правды не попрёшь. Летнюю кампанию 2024 года ВСУ проигрывают ещё более крупно и смачно, чем предыдущую, годичной давности. Так что атака на Курскую область, быть может, с угрозой прорыва к Курской АЭС, едва ли не последний шанс Киева «выровнять» ситуацию накануне предстоящих переговоров, о которых говорят всё больше.

Впрочем, теперь их может и не быть ввиду такой вот «эскалации».

А что же до всего остального…

Российские бойцы в зоне СВО называют противника «немцами». Что проводит некоторые параллели с Великой Отечественной, где страна также решала задачи «денацификации» и даже «демилитаризации». Но в этом смысле на метафорических часах сейчас — примерно 1943 год, когда Вермахт начал прогибаться и трещать, но ещё не сыпаться. И тут нужно напомнить, что какие-то локально успешные «наступательные» операции поначалу удавались ему и в 1944-м, и даже в 1945-м. Но помогло ли это Рейху?

А значит, и тут будет так же?

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