 

Киркоров пересек госграницу – что заставило артиста покинуть Россию

07.08.2024, 1:20, Разное
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На днях Филипп Киркоров пересек государственную границу, судя по его публикациям в популярной соцсети. Покинуть Россию на время его заставило желание встретиться с детьми Аллой-Викторией и Мартином, которые, как сообщалось ранее, учатся за границей. В настоящий момент Филипп Бедросович проводит время с наследниками в Греции. Под семейным фото певец оставил подпись: “Наконец-то вместе! Каникулы 2024”.

Поклонники тут же отметились под публикацией и заметили, что дочка Киркорова уже совсем взрослая, мальчик очень красив, оба похожи на отца и вообще им очень повезло.

Напомним, Филипп Киркоров воспитывает двоих детей – Аллу-Викторию и Мартина. Артист не скрывает, что на свет их произвела суррогатная мать. Крестными родителями наследников поп-короля стали ведущий Андрей Малахов и предприниматель Наталья Ефремова. В воспитании отпрысков Киркорова принимает участие его родная тетя, однако артист неоднократно говорил, что несмотря на любовь окружающих, отпрыскам очень не хватает материнской заботы.

Кроме того, когда дети учились в российской школе, они нередко подвергались буллингу из-за поведения своего отца. Поводом для хейта одноклассников стали пластические операции исполнителя хита “Цвет настроения синий”. Теперь ребята посещают дубайскую школу и, судя по публикациям Аллы-Виктории в соцсети, там им нравится гораздо больше.


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