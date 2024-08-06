 

Как сейчас выглядит могила умершей 40 лет назад великой Фаины Раневской

06.08.2024, 23:35, Разное
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Фанни Гиршевна Фельдман, больше известная как Фаина Георгиевна Раневская, ушла из жизни 19 июля 1984 года в Кунцевской больнице столицы. Официальная причина смерти – инфаркт и пневмония. В народе же долго гуляла легенда, что якобы 87-летнюю Раневскую везли на операцию, она захотела рассмешить медсестер и стала травить анекдоты, а от смеха у нее самой оторвался тромб…

После пышной гражданской панихиды в театре имени Моссовета, в котором актриса с перерывом служила 25 лет, ее похоронили на 4-м участке Нового Донского кладбища в могиле ее сестры Изабеллы. Она умерла еще в 1963-м. На черном общем гранитном надгробии позже появилась маленькая бронзовая фигура пса Мальчика.

Собаку эту – в лишаях и с вмерзшими в лед лапами – Раневская в свое время подобрала во дворе. Казалось, больное животное обречено. В ветлечебнице Раневскую ошарашили: “Его надо немедленно усыпить, он просто опасен”. Но актриса настояла на лечении и Мальчика выходили.

В итоге верный пес был рядом со своей знаменитой хозяйкой до ее последнего дня. Мальчик пережил Раневскую на два года и был похоронен во Внуково, где актриса любила бывать.

А на могиле самой Раневской и сегодня, спустя 40 лет, всегда есть живые цветы. Их приносят благодарные поклонники – за роли, за образы, за радость, которую Фаина Георгиевна всем нам дарила в театре и на экране.


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