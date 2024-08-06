 

Наталья Штурм подарила квартиру любовнику: Всегда приятно

06.08.2024, 23:35, Разное
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Наталья Штурм удивляет подписчиков в популярной соцсети различными историями из личной жизни и вовсе не стесняется того, что меняет мужчин как перчатки. Когда певица сообщает о расставании с одним ухажером, спустя недолгое время она хвастается появлением нового любовника.

Стабильности на личном фронте у Натальи Штурм, судя по всему, нет, поэтому недавнее сообщение исполнительницы хита “Школьный роман” в блоге весьма удивило и озадачило интернет-пользователей. Певица опубликовала снимок, сделанный в кабинете нотариуса, и написала, что собирается подарить квартиру любимому.

“У нотариуса. Подарить квартиру любимому человеку всегда приятно”, – отметила 58-летняя знаменитость.

Такое решение Натальи встревожило поклонников. Они сочли его как минимум странным, поскольку не принято, чтобы женщины дарили недвижимость мужчинам, да еще и тому, кого знаешь относительно недавно.

Недавно Наталья Штурм публично отчитала одного из любовников. Певице не понравилось, что мужчина, снявший для встречи с ней виллу, опоздал на самолет поэтому прилетел к ней гораздо позже. Подробнее об этом рассказывали “Дни.ру”.


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