Мнение: Продление детства до 23 лет, кредиты многодетных и увеличение пособий родителям

1. В Госдуме предложили законодательно обязать родителей финансово содержать детей до 23 лет, либо пока те не окончат ВУЗ (ссылка):



В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что инициатива предлагает установить обязанность родителей по содержанию совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, если они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения. Если между родителями нет соглашения об уплате алиментов, их размер определит суд в твердой денежной сумме, которую нужно выплачивать каждый месяц.

Кроме того, если родители не смогут содержать студентов, то те имеют право рассчитывать на получение помощи братьев и сестер, дедушек и бабушек. При этом лица, не уплачивающие алименты и на вводимую категорию детей, будут включаться в реестр должников по алиментным обязательствам. <…>

Инициатором законопроекта стал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин (ЛДПР). Он предложил представить ситуацию, когда ребенок поступает в вуз на очное отделение и получает «копеечную стипендию». «Как он будет жить, как он будет существовать?» — задумался парламентарий.

Как я уже много раз говорил, современная система образования сломана, она на потоке производит инфантилов, теряющихся при входе во взрослую жизнь. Будущий маршал Жуков в 12 лет устроился учеником в мастерскую к меховщику, где за два-три года овладел уже основами профессии. Бенджамин Франклин — учёный, энциклопедист — также работал в типографии с 12 лет. В прошлые века такая траектория обучения была стандартна для выходцев из бедных семей. К 18-20 годам ученик становился уже крепким профессионалом и мог либо открыть своё дело, либо продолжать работать по найму, получая достойную зарплату.

Сейчас же период детства растягивается до 22-25 лет, так что ровно на ту же позицию стажёра устраивается уже зачастую не шустрый подросток со светлой и готовой учиться головой, а слегка уставший от жизни и смирившийся с удушающей опёкой родителей бородач…

2. Две трети многодетных семей в России имеют кредиты (ссылка):



В 2023 году доля многодетных (три и более ребенка) семей в России, имеющих кредиты, выросла до 67 процентов, что на 8 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга «Готовность к переменам» Института социальной политики НИУ ВШЭ…

Одновременно доля семей с одним или двумя детьми, находящимися в таком же положении, снизилась с 58 до 54 процентов и с 66 до 59 процентов соответственно. Таким образом, многодетные семьи стали лидерами по закредитованности…

К сожалению, журналисты РБК не сочли нужным указать, что конкретно это за кредиты. Ипотека, к примеру, это нормально, а потребительские кредиты и микрофинансовые кредиты — признак низкой финансовой грамотности. И обратите внимание на вывод, к которому подводит текст: «многодетные семьи живут беднее». Это один из тезисов антисемейной пропаганды, которую активно продвигает наше журналистское сообщество.

3. Размеры пособий, которые получают родители в России, продолжают расти (ссылка):

Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина сообщила, что в следующем году максимальный размер пособия по беременности вырастет до 794 тысяч рублей, а по уходу за ребенком до полутора лет – до 69 тысяч. <…>

Станет больше и материнский капитал. При рождении первого ребенка выплата составит 646 тысяч рублей. За второго ребенка помощь от государства увеличится до 854 тысяч рублей. <…>

Напомним, что с 1 января 2026 года россияне, имеющие двух и более детей в возрасте до 18 лет, могут рассчитывать на дополнительную помощь государства. Речь идет о ежегодной семейной выплате. Но есть одно условие – размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе, где проживает заявитель.

Мне любопытно, а куда девать материнский капитал жителям Москвы и Петербурга, у которых уже есть жильё? Купить дополнительную квартиру? Так смысла нет, 850 тысяч — небольшая доля от стоимости новой квартиры. Купить акций, чтобы вручить ребёнку хорошую сумму на 18 лет? Законом запрещено…