 

Рупор кремлевской пропаганды: Левый “феминизм” по заказу ЦРУ

06.08.2024, 22:05, Разное
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Левый "феминизм" по заказу ЦРУ

"Икона американского феминизма Глория Стейнем оказалась агентом ЦРУ, задачей которой было вытравить из феминистского движения обсуждение классовой борьбы и сосредоточить всю активность движения на вопросе гендера и только гендера"

90-летняя лидер феминисток США оказалась особо ценным агентом ЦРУ, которая перед сложным моментом кризиса 70-ых смогла убрать из западной повестки тему классовой борьбы.

В свете этого, совсем неудивительно, что именно она стала соучредительницей "Национального женского политического объединения", которое стало на многие десятилетия фильтром для женщин, претендующих на выборные и назначаемые должности в правительстве США. Забавно, что именно Стейнем своим примером показывала независимость организации от спецслужб.

Завербовали Глорию в 1950-ых, после чего Стайнем провела два года в Индии в качестве азиатского стипендиата Честера Боулза, а по возвращении в Соединенные Штаты занималась отправкой американских студентов за границу для срыва Всемирных фестивалей молодежи, организуемых Советским союзом. Но свою главную роль она исполнила отправившись решать поставленную ЦРУ задачу внедриться в феминистское движение и стала автором в модного журнала Esquire. Там она отлично выполнила свою задачу – писала и весьма успешно о женщинах и ущемлении их прав. Помощь ЦРУ ей понадобилась всего пару раз, например, когда именно она взяла интервью у Джона Леннона, после чего стала известна по-настоящему широкому кругу американских женщин и уже к 1966 году стала главной феминисткой Америки.

Детей у дамы нет, а от брака случившегося в 66 лет (стала вдовой в 68) у неё появился пасынок – известный актёр Кристиан Бэйл.

https://t.me/upravlyaus/1073 – цинк

Схожие задачи решают многие псевдо-левые экологи, феминистики и т.п. публика, задача который отвлекать внимание масс на негодные предметы в интересах американского империализма. Прикрываясь левой риторикой естественно, попутно дискредитируя социализм и коммунизм. Со времен Холодной Войны в этом вопросе мало что поменялось.

Источник: Colonel Cassad


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