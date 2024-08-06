 

“Нужно читать между строк” – какие послания оставляет Пугачева россиянам

06.08.2024, 21:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Последние несколько лет Алла Пугачева входит в список самых обсуждаемых российских артистов. Правда, поводом для этого стала не ее основная деятельность, а переезд за границу двухлетней давности и провокационные высказывания в адрес россиян. Многие коллеги по цеху считают, что из-за своих слов некогда уважаемая на родине певица не заслуживает прощения.

Александр Запорожец как бывший продюсер Аллы Борисовны ничего плохого о ней сказать не может, так как считает, что в словах певицы нет негатива. “Нужно читать между строк”, – отметил он в недавней беседе с прессой. Мол, Примадонна всегда демонстрировала хорошее отношение к России, в том числе в своих посланиях и высказываниях, а то, какая информация распространяется о ней в Сети, – лишь сплетни и не более того.

Александр Запорожец убежден в стремлении Аллы Пугачевой вернуться на родину, где она провела всю жизнь. По его словам, в настоящий момент является необходимым понимание происходящего. Не нужно забывать о наличии у артистки детей, отметил ее экс-продюсер. Поэтому вполне понятно, что окружающий мир для певицы сейчас вторичен, добавил он.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Мнение: Главный вопрос про клоуна Медведа и всю российскую систему управления

07.08 / В разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека оказался замешан мужчина

07.08 / Мнение «аналитика»: О «Курской дуге» 2024… Опять на те же грабли?

07.08 / Киркоров пересек госграницу – что заставило артиста покинуть Россию

07.08 / Перепуганная Кейт Миддлтон задумывалась об отказе от титула принцессы Уэльской

06.08 / Как сейчас выглядит могила умершей 40 лет назад великой Фаины Раневской

06.08 / Наталья Штурм подарила квартиру любовнику: Всегда приятно

06.08 / Мнение: Продление детства до 23 лет, кредиты многодетных и увеличение пособий родителям

06.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Левый “феминизм” по заказу ЦРУ

06.08 / Мнение: Тройка – это тройка… по любой шкале

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика