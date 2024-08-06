Мнение: Тройка – это тройка… по любой шкале

Ликуйте, троечники! (пост для истинных ценителей парадоксов)

В социологии, как и в маркетинге, на святой Руси часто применяют балльные оценки при изучении потребительских и социальных предпочтений. Вопрос лишь в том, какую шкалу использовать, имея дело с нашим малопродвинутым населением. Тут есть, можно сказать, две основные “школы”.

Первая, назовем ее “консерваторы”, придерживаются классики и оттого предлагают испытуемым пользоваться школьной 5-балльной шкалой оценок. Вторые, назовем их “западники”, шарахаются от “пятерок” и “двоек” как черт от ладана, и потому настаивают на применении, как им кажется, более подробной и более “цивилизованной” 10-балльной шкалы.

У “школьной” системы есть одно неоспоримое преимущество – она интуитивно понятна всем, даже рабочим, едва-едва осилившим 8 классов. Все равно – в школе-то все учились! Помимо этого, “школьная” претендует и на соразмерность: опять-таки – все учились в школе, поэтому разницу между, скажем, “тройкой” и “четверкой” все чувствуют не просто хорошо, но и, как можно ожидать, примерно похожим образом (а это ведь вообще главная ахиллесова пята всех качественных сравнений: никто ведь точно не понимает, каково на самом деле расстояние между баллами)

Примеров применения балльных оценок в исследованиях тьма: ну, скажем, группу потребителей просят оценить разновидности какого-нибудь нового напитка по “приятности вкуса”. Образцам А и Б каждый ставит оценку – потом напрашивается идея как-то эти оценки сравнивать, искать моды, медианы…

А возражения против “школьной” 5-балльной системы тоже стандартны: главное – говорят, что выбор оценок очень маленький и недостаточный; указывают, что “на самом деле” в “пятибалльной системе” оценок даже не 5, а и вовсе 4, так как “кол” все равно почти никто никогда не ставит… В общем, поэтому в последнее время модно заставлять испытуемых в России пользоваться все ж 10-балльной шкалой, как, типа, “более объективной”.

Я на фокус-группах шалю и предлагаю участникам то так, то эдак. То 5-балльную, то 10-балльную. Люди гибкие, соглашаются и на то, и на другое. А я, следя и анализируя их ответы, в какой-то момент обнаружил интереснейший парадокс: оказывается, если человек оценивает нечто на “тройку”, то НЕВАЖНО, по какой шкале он это делал – по “школьной” или по “10-балльной”: это все равно будет ОДНА И ТА ЖЕ ОЦЕНКА!!

К примеру, один оценил напиток на “3 балла” по 5-балльной, а другой оценил напиток на те же “3 балла”, но по 10-балльной. Эти оценки РАВНЫ! Причем это истинно только для “тройки”, для всех других цифр – нет.

Вы скажете, что это очевидная чушь и этого не может быть? Что “3” по 5-балльной и “3” по 10-балльной очевидно не равны? А я докажу это равенство! Для этого достаточно всего лишь в полной мере представлять себе, какова В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ “школьная 5-балльная система”, как она сложилась в головах советских и постсоветских людей.

Давайте соорудим элементарную таблицу соответствия:

Пятибалльная……………………Десятибалльная

5+ (пять с плюсом)…………………….10

5………………………………………………….9

5- (пять с минусом) ……………………8

4+ (четыре с плюсом) …………………7

4………………………………………………….6

4- (четыре с минусом) ………………….5

3+ (три с плюсом) ……………………..4

3………………………………………………….3

3- (три с минусом) …………………… 2

2………………………………………………….1

Как видим, наблюдается полное соответствие шкал! И даже в “выбросах”: когда человек, оперирующий 5-балльной шкалой, хочет сказать, что нечто настолько плохо, что находится за пределами шкалы, он ставит “единицу”; работающий в 10-балльной в аналогичном случае ставит “ноль”.

Попросту говоря, мы видим, что ничего “передового” в переходе на 10-балльную шкалу оценки нет; на самом деле старая советская “пятибаллка” по сути является 10-балльной! Эти шкалы идентичны.

И как-то очень символична роль “тройки”: не зря ведь троечники – это, как известно, соль земли русской! Теперь мы знаем, почему: вопреки всем законам арифметики, “тройка” волшебным образом остается тройкой всегда – даже тогда, когда мы пытаемся уйти от старой системы измерения…