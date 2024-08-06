Мнение: Хроники развода с Финляндией

1. Финская туристическая отрасль продолжает страдать — она жила за счёт русских туристов, а с Россией власти Финляндии поссорились (ссылка 1, ссылка 2):



…За 2023 год в порты Хельсинки прибыло 90 международных круизных лайнеров, что на 70,3% меньше, чем в 2019 году, когда зашло 303 судна…

Если пять лет назад международные круизные лайнеры доставили в финскую столицу порядка 605 тысяч пассажиров, то в прошлом году этот показатель составил всего 163 тысяч туристов. За первое полугодие текущего года количество прибывающих в страну на круизных лайнерах путешественников сократилось ещё на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

«Хельсинки пережил больше всего трудностей, чем любая другая скандинавская страна, потому что конкурентное преимущество Хельсинки исчезло в одночасье», — приводятся в материале слова генерального директора компании Stromma Finland Питера Калана.

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Финская компания LP Management, организующая круизы Vip Cruise в Савонлинне, продаёт свои суда из-за отсутствия туристов на востоке страны. <…>

Без туристического потока из России, на котором был основан бизнес многих предпринимателей на востоке Финляндии, ранее обанкротилась компания Saimaa Travel, занимавшаяся более 20 лет круизами по Сайменскому каналу в Выборг.

Финляндия запретила въезд в страну туристам из России с 30 сентября 2022 года, а с ноября прошлого года держит закрытой всю сухопутную границу с РФ. Чтобы спасти опустевшие без россиян отели, финны готовятся запускать чартеры в центр и на юг Европы, а также пытаются заменить российский турпоток туристами из Швеции.

Полагаю, попытка заменить русских на шведов провалится.

Во-первых, нас больше, чем шведов: мы обходим Швецию по населению почти в 15 раз.

Во-вторых, ничего нового для себя шведы в Финляндии не откроют: природа и культура этих северных стран похожи. Отдых в стиле «съездить с друзьями в лес на выходные, посидеть в сауне, искупаться в озере» – всего этого полно в самой Швеции, причём примерно в том же формате, что и у финнов.

Россияне раньше ездили в Финляндию, потому что это была ближайшая к нам развитая капстрана с хорошим сервисом, где можно было недорого «посмотреть Европу», а также закупиться качественными (согласно народным верованиям) финскими и европейскими товарами.

Теперь всё это потеряло смысл. Ехать в радужную Европу, в которой на русских туристов многие смотрят с неприязнью, уже не особо интересно. За культурой и природой ездить в Финляндии для россиян также нет смысла – проще съездить в Выборг, на Карельский перешеек и в Карелию. Там можно найти ту же самую финскую архитектуру, те же леса и озёра, те же скалы и водопады. При этом культурных жемчужин такого уровня, как Валаам, Кижи или Соловки в провинциальной Финляндии попросту нет.

2. У финских фермеров тоже проблемы. Из России на сбор ягод в Финляндию больше не едут. Финнам приходится завозить сборщиков из далёких стран, таких как Таиланд… однако оформлять нужные документы не так-то просто (ссылка):



Ни один сборщик лесных ягод из Таиланда пока так и не приехал в Финляндию. <…>

Миграционная служба Финляндии ранее выдала разрешение на пребывание в стране 900 тайским сборщикам, однако этого для работы в финских лесах недостаточно: необходимо ещё получить разрешение на выезд от властей Таиланда.

Сезонные работники из Таиланда собирали до 90% урожая лесных ягод в Финляндии. Привлечь вместо них на эту работу местных жителей вряд ли получится, отмечает газета Ilta-Sanomat. По её данным, сбыть чернику по цене 50-60 евро за 5-килограммовый ящик можно лишь напрямую покупателям, договорившись об этом в соцсетях, а оптовики платят 2 евро за килограмм неочищенной ягоды или 4 евро за килограмм очищенной. Разбогатеть на сборе ягод сложно, а “при таких ценах чернику следует оставить гнить в лесу”.

До 2023 года сборщики ягод, набранные из Таиланда, приезжали в Финляндию по шенгенским туристическим визам, которые позволяли им находиться в стране и собирать ягоды максимум 3 месяца.

Правила ужесточили после скандала с тремя ягодными компаниями, которых обвинили в торговле людьми.

Действительно, россиян финские ягоды уже не интересуют: у нас есть Карелия и прочие северные края, где производство ягод давно уже налажено. Поэтому финнам и приходится искать покупателей и сборщиков на противоположном конце Евразии.

Ягодами неприятности у финского сельского хозяйства не ограничиваются. Оно страдает в целом – по причине высокого роста цен на удобрения (ссылка):

Фермеры Финляндии забеспокоились из-за того, что Европейский союз может ввести санкции на удобрения из России. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

По словам финского эксперта по зерну Макса Шульмана, если такое случится, то это очень сильно ударит по местным фермерам. Последние уже испытывают на себе последствия в виде высоких цен, которые поднялись из-за введения Москвой налога на поставки удобрений. Положение дел станет еще более скверным, если ЕС введет санкции.

3. Финляндию тем временем официально признали соучастником геноцида во время Войны. Финские политики, которые в принципе относятся к правде с большим презрением, пытаются очевидные факты отрицать (ссылка):

Обвинения в геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны безосновательны и являются «пропагандистской игрой». Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает агентство Reuters.

«Мы знаем, что это не имеет под собой никаких оснований», — рассказал глава правительства.

Таким образом он отреагировал на решение Верховного суда Республики Карелия, согласно которому финские оккупационные войска были признаны соучастниками геноцида. Орпо также добавил, что подобные решения нацелены на ухудшение имиджа Финляндии.