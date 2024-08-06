 

Рупор кремлевской пропаганды: Атака на Курскую область. 06.08.2024

06.08.2024, 20:20, Разное
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Противник с утра предпринял достаточно крупную атаку в пограничных районах Курской области, задействова более 30 единиц бронетехники и 300 человек личного состава. Обошлось это ему достаточно дорого.

Кадры дневных боев на границе Курской области. Российские штурмовики заходят на цель, на трассе горит пораженный дроном противника тонар.

Противник потерял (https://t.me/mod_russia/41857) 16 единиц бронетехники, включая 6 танков по данным МО РФ. Также были уничтожены (https://t.me/The_Wrong_Side/17461)2 ЗРК "Бук" прикрывавшие атакующих. У нас также были некоторые потери, но существенно меньшие, чем у противника. Плюс пострадало 18 гражданских. На текущий момент боестолкновения еще продолжаются (https://t.me/rusich_army/16296).

Атака сопровождалась массированным применением дронов и артиллерийским огнем. Выглядело как демонстративное отвлекающее действие с пиар-целями. Как обычно, дороговато выходит. Как и провалившийся десант на Тендровскую косу. (минус 3 лодки и до 15 человек, которых размотали бойцы ВС РФ на косе. У наших 5 раненых.

Все эта пиар-активность происходила на фоне продолжающегося крошиться фронта на Красноармейском направлении и в районе Нью-Йорка с Дзержинском.

Источник: Colonel Cassad


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