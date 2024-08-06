 

“Прости, милый” – Жасмин рассказала мужу правду про дочь

06.08.2024, 20:05, Разное
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Жасмин является матерью троих детей. У певицы есть сын от первого брака, а также еще один сын и дочь – от второго. Старший наследник, Михаил, скоро отметит 27-летие, а младшему, Мирону, в этом году исполнилось восемь лет. Дочери артистки, Маргарите, уже 12. По словам певицы, ее средний ребенок демонстрирует таланты, которыми можно гордиться.

В недавней публикации в популярной соцсети Жасмин рассказала мужу и поклонникам правду про дочь. Как выяснилось, Рита не только увлечена музыкой, но и приобретает навыки медика, кем является певица по образованию. То есть девочка становится очень похожей на мать, хотя многие считают, что гены отца берут верх. “Прости, милый”, – обратилась артистка к супругу.

Жасмин вспомнила, как на днях Маргарита оказала ей помощь после ожога медузы. Девочка посоветовала матери приложить к пораженному месту лимон. А после Рита стала обрабатывать шрам специальной мазью. “Мамин докторенок”, – похвасталась исполнительница хита “Головоломка”.

Напомним, в этом году старший сын Жасмин женился. Это событие стало одним из самых счастливых в жизни артистки. В связи с этим она преподнесла молодоженам щедрый подарок. Подробнее об этом рассказывали “Дни.ру”.


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