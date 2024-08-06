 

Восхищающуюся Пугачевой Волочкову уделали: Впечатляет

06.08.2024, 20:05, Разное
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Ни для кого не секрет, что визитной карточкой Анастасии Волочковой является ее знаменитый шпагат. Причем балерина утверждает, что обладает сразу несколькими видами этого акробатического элемента, а один из ее шпагатов был даже занесен в книгу рекордов Гиннесса.

Однако, похоже, у звезды балета есть достойная соперница, по крайней мере, так считают в Сети. Волочкову, которая в своем блоге восхищалась Пугачевой, призывала ее вернуться и наткнулась на массу хейта, уделали. Супруга шоумена Павла Воли Ляйсан Утяшева показала свой шпагат, фото которого опубликовала в телеграм-канале.

Подпись под фото многим показалась двусмысленной и намекающей на знаменитую балерину. Ляйсан написала, что шпагаты, как и их исполнители бывают разными и добавила смеющийся смайлик.

Пользователей поразила гибкость Ляйсан. Они тут же принялись на разный лад нахваливать умение спортсменки.

“Впечатляет”, “Волочкова отдыхает”, “Как пластилиновая”, – написали поклонники.

Напомним, Ляйсан Утяшева завершила профессиональную карьеру в художественной гимнастике в 2006 году. В возрасте 21 года спортсменка была вынуждена уйти из-за последствий тяжелой травмы, полученной в 2002-м. После этого ее популярность только возросла. Она стала чаще появляться на телеэкране в роли ведущей различных спортивных ток-шоу.

Сама Ляйсан призналась, что именно в 21 год начала по-настоящему жить. В 2012 году звезда вышла замуж за ведущего Comedy Club Павла Воли, сейчас пара воспитывает двоих детей. Они придумали и совместно ведут одно из самых рейтинговых шоу “Выжить в Дубае”.


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