 

Samsung интегрирует ИИ-функции в смартфоны среднего класса

06.08.2024, 19:50, Разное
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Компания Samsung планирует включить искусственный интеллект Galaxy AI в линейку смартфонов Galaxy A среднего ценового сегмента. Первыми устройствами, которые получат данное обновление, согласно источнику SamMobile, станут Galaxy A35 и Galaxy A55. Точная дата релиза обновления One UI 6.1.1, необходимого для активации Galaxy AI на этих моделях, пока неизвестна.

Однако стоит учитывать, что не весь спектр возможностей Galaxy AI будет доступен для Galaxy A35 и Galaxy A55. Samsung может исключить функции, требующие значительных вычислительных ресурсов. На сегодняшний день Galaxy S23 FE является самым доступным устройством Galaxy с поддержкой фирменного ИИ Samsung. Тем не менее, в нем отсутствует функция мгновенного замедления, которая была частью первоначального набора Galaxy AI для серии Galaxy S24.

Samsung уделяет особое внимание Galaxy AI, стремясь интегрировать эти передовые ИИ-инструменты более чем в 200 миллионов устройств Galaxy, включая смартфоны, планшеты и носимые гаджеты, отмечает SamMobile.


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