VK Видео лидирует в загрузках после перебоев с YouTube

На фоне проблем с YouTube приложение “VK Видео” стремительно заняло первую строчку в рейтинге загрузок среди российских пользователей. По данным магазинов приложений Google Play и AppStore, оно стало самым популярным в обеих платформах.

В AppStore для устройств Apple также наблюдается рост спроса на Rutube и TikTok, тогда как в Google Play лидерами стали “Дзен” и приложение для просмотра развлекательных изображений.

Представители VK подтверждают рост загрузок “VK Видео”, отметив увеличение установок в 4,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем.

Напомним, что 2 августа в РФ было зарегистрировано около 15 тысяч жалоб на работу YouTube за два дня. Москва оказалась лидирующим регионом по количеству обращений, за ней следуют Санкт-Петербург, Краснодарский край и Московская область.

Google отрицает технические проблемы с сервисом, утверждая, что массовые перебои в РФ не связаны с его деятельностью. Ранее эксперты предсказывали крах видеоблогинга в стране из-за возможной блокировки YouTube.