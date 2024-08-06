Мнение: А вы катайтесь за свои!

Памяти Божены

Недавно обратил внимание, что из читаемых СМИ куда-то исчез раздел светской хроники. То вроде везде было, а последние пару лет – как корова языком слизала! С этим же, похоже, связан закат журналистской карьеры известной Божены Курицыной – она ведь специализировалась, в перерывах между участием в революционных битвах, именно на описаниях вечеринок нашего как бы «света»: кто куда поехал, кто в каких нарядах куда пришел, что подавали на стол, кто с кем говорил и что это может значить…

В общем, пустой треп о миллионерах, их нарядах, женах и любовницах. Безусловно, полная ерунда – но так же несомненно, что на такого рода «сведения» всегда есть спрос у широкой публики. Простой люд обожает поглазеть в щелочку, как живут «сильные мира сего» – и массовые издания, кстати, отнюдь не только в нашей стране – обычно удовлетворяют эту потребность; всевозможные курицыны, «светские хроникерши», не остаются без куска хлеба с маслом.

А у нас вдруг всё, стоп малина. Почему это произошло? Неужели в стране прекратились светские вечеринки, и стало просто нечего описывать?

Думается, дело в другом: пришедшая с Запада идея «светских хроник» шла-шла, и в конце концов пришла в полное противоречие с реальным содержанием «светской жизни» в позднепутинской, то есть насквозь пронизанной лицемерием, РФ. Попросту говоря, реальная светская жизнь нашей богоспасаемой Отчизны стала полностью «непечатной», и потому редакторы предпочли отказаться от ее описаний вовсе – от греха подальше.

Ведь что такое «светская хроника» в стандартном западном понимании? Это, действительно, описания забав различных миллионеров и миллиардеров, то есть людей по преимуществу ЧАСТНЫХ и, соответственно, имеющих право вести себя любым образом.

А что у нас в России? У нас в России уже полностью «отлилась в граните» иная картина: так называемые «миллионеры» и вообще любые частные люди – это не более чем шавки, многие из которых, как и сам автор мема Полонский, уже преодолели 99% пути «в ж…у». А реальные «сильные мира сего» – это на самом деле никакие не праздные богатеи, а «государевы люди», а точнее – всевозможные чиновники и чинуши всех мастей. Нет, они, конечно, тоже миллиардеры, никто не спорит – но в бюрократическом государстве, доведенном до абсурда, как известно, деньги – ничто, а ЧИН – всё.

А если точнее, то даже и чин не так важен, как важна «близость к Телу», к Самому.

То есть наши «светские вечеринки» закручиваются не вокруг каких-то унылых миллионеров (которые сегодня на коне, а завтра в бегах), а вокруг Уважаемых Людей – милицейских генералов, прокуроров, старших следователей, вице-губернаторов и т.п. Вот про них Божене в девичестве Курицыной можно было бы очень много чего написать – и сколько стоило платье прокурорши, и сколько каратов перстень был у начальника ГУВД, и какой степени свежести омаров доставили с Лазурного берега прямо на стол к Помощнику Начальника Департамента городской мэрии… Все бы слюнями захлебнулись!

Но – нельзя-с! Поскольку режим, как уже говорилось, блюдет некую степень лицемерия. Живописать скромные трапезы Слуг Народа считается пока что некомильфо, а даже наоборот – это будет «разжигание» и «колебание скреп». Поэтому – ну его к бесу! Так думают мудрые редакторы массовых изданий (которых, впрочем, все равно становится все меньше).

Так и выходит острая на язычок Божена в тираж вместе со своими товарками. Тут нужен калибр побольше – как минимум Навальный.

Собственно, это всё, что я имел сказать по поводу пресловутой свадьбы президентского пресс-секретаря (2015)

Написал эту заметку ровно… 9 лет назад, 6 августа 2015 года. Интересно отметить, что “светская жизнь” в России не только не “возродилась”, но наоборот – приняла какой-то уже окончательно скабрезный характер, достаточно вспомнить “голые вечеринки”. А осенью 2022 года по “светским хроникерам”, которые к тому времени уже окончательно переквалифицировались в “торговцев компроматом”, власть нанесла мощный удар: завели дела и пересажали кучу “телеграмеров”, которые пытались делать ровно то, о чем написано в моей заметке – пробирались на “закрытые пиршества” тех самых “сильных мира сего” (то есть в буквальном смысле “силовиков”) – и там тщательно пересчитывали, сколько каратов в бриллиантах жены вице-губернатора, сколько сотен тысяч долларов стоит новый лимузин шефа ГУВД и т.д.

С тех пор совсем затишье.