 

Нагрудные камеры сотрудников полиции оснастят шторками

06.08.2024, 19:33, Разное
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В связи с принятием закона о запрете демонстрации противоправных действий в видеоматериалах (известного так же как «закон о запрете треш-стримов»), системы видеорегистраторов для правоохранительных органов будут значительно обновлены – в них внедрят шторки.

Как ожидается, камера будет в режиме реального времени отправлять видеопоток на сервер, где его анализом займутся нейросети и операторы. Если в видеопотоке обнаружится запрещённое (противоправное) содержимое, сервер отправит сигнал и объектив закроется механической крышкой.

В случае сбоя в автоматической работе устройства, сотрудники полиции всегда смогут закрыть шторку вручную. Например, это надо будет сделать при выполнении профессиональных обязанностей на несанкционированном митинге

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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