“Встаньте перед зеркалом” – поющая на русском Брежнева язвительно ответила на критику

После начала известных всем событий февраля 2022 года Вера Брежнева отвернулась от России и стала не только говорить, но и петь на украинском языке. Правда, песни артистки на мове не стали хитами. Да и после развода с композитором и продюсером Константином Меладзе певица не может похвастаться востребованностью былого уровня.

Некоторое время Брежнева демонстрировала верность своим принципам и не пела песни на русском, однако ее репертуар состоит преимущественно из таких композиций, поэтому быть патриоткой во всем у Веры не вышло. На ее концертах звучат и “Любовь спасет мир”, и “Реальная жизнь”, и “Доброе утро”, и другие хиты.

Соотечественникам артистки такая избирательность не нравится. Мол, если разговариваешь на мове, то и пой по-украински. “Забыть над то, что было. Вы теперь совсем другая”, – напоминают поклонники Брежневой. 42-летняя певица за словом в карман не лезет и язвительно отвечает:

“А давайте вы встанете перед зеркалом и дадите себе совет”.

Артистка ясно дала понять, что ей не нравятся непрошеные советы.

Любопытно, что и этот диалог в блоге Веры Брежневой в популярной социальной сети состоялся на русском языке…