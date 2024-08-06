Прямо в интимное место – Ди Каприо пострадал во время забав с молодой пассией

Ди Каприо проводит жаркие летние дни в Италии – на родине его возлюбленной Виттории Черетти. Артист и модель вместе с друзьями арендовали роскошную яхту, где днем наслаждаются купанием и загаром, а вечерами отправляются к берегам Сардинии, чтобы отведать вкусные деликатесы в местных ресторанах.

Леонардо и Виттория увлеклись чем-то вроде снорклинга, они ныряют в подводных очках и масках. После очередного такого заплыва, актер появился на поверхности воды и позвал на помощь. Влюбленным тут же пришлось срочно вернуться на яхту. Дело в том, что во время водных забав с молодой пассией Ди Каприо пострадал. Он получил ожог в интимном месте – прямо в ягодицу его ужалила медуза.

Звезде Голливуда немедленно оказали первую помощь, и вскоре он забыл о неприятном инциденте. По всей видимости, укус оказался не очень серьезным. Виттория, к слову, все это время была рядом с артистом и поддерживала его.

Напомним, отношения Ди Каприо и Черетти начались прошлым летом. Они много времени проводят вместе, судя по публикациям в Сети. Знакомство актера и модели состоялось на Каннском кинофестивале, где Лео представлял картину “Убийцы цветочной луны”. Близкие артиста уверены, что Ди Каприо сможет остепениться рядом с молодой красавицей. А недавно появились слухи о помолвке пары – на безымянном пальце Виттории заметили кольцо массивным бриллиантом.