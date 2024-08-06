Пластиковый корпус получат часы Apple Watch SE 3

Apple намеревается сделать свои бюджетные умные часы Apple Watch SE 3 более доступными, используя пластиковый корпус. Этот шаг позволит новинке соперничать с недорогими моделями Samsung и привлечь детскую аудиторию благодаря расширению цветовой гаммы.

Согласно информации инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg, снижение стоимости Apple Watch должно повлиять на рост продаж всего ассортимента продукции Apple. Дешевые часы могут стать стартом в экосистему Apple для многих, впоследствии приведя клиентов к iPhone и другим устройствам бренда.

Гурман также отметил, что Apple планирует выпускать новые модели Watch SE каждые два года. Таким образом, выход Watch SE 3 ожидается в текущем году, поскольку релиз предыдущей версии Watch SE 2 состоялся в 2022 году.

Точная цена на Apple Watch SE 3 пока не разглашается, однако ожидается, что они будут дешевле текущей модели Watch SE 2, которая стоит $250 (около 21,2 тыс. рублей по курсу на 6 августа 2024 года).