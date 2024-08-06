Названы причины появления тромбоза у мужчин после 40 лет

Флеболог Елена Смирнова выделила группу риска развития тромбоза, куда входят мужчины после 40 лет. Тромбоз возникает из-за повышенной свертываемости густой крови, повреждения стенок вен и замедленного кровотока.

По словам врача, к тромбозу предрасположены также:

– Беременные и недавно родившие женщины

– Пациенты с онкологическими заболеваниями

– Люди с избыточным весом

– Женщины, принимающие гормональные контрацептивы

Смирнова подчеркивает, что обнаружение тромбоза иногда указывает на наличие злокачественной опухоли.

Наследственность может способствовать развитию варикоза, который зачастую приводит к тромбозу поверхностных вен. “Наследственность влияет на варикозную болезнь. Женщины более подвержены ей, около 30%, но и мужчины могут столкнуться с варикозом, в среднем 10-15%”, – отметила врач.